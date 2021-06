Copa América: Perú vs Paraguay y todos los partidos Cuartos de Final

Compartir Facebook

Ya inició la segunda fase de la Copa América 2021, que serán los Cuartos de Final y aquí están los encuentros y las fechas de todos los partidos del torneo.

El día de ayer se definió a los últimos clasificados, con los dos últimos partidos del Grupo A. Argentina vs Bolivia, que quedó 4 a 1 a favor de los albicelestes. Por su parte, en el Uruguay vs Paraguay, los ‘Charrúas’ consiguieron la victoria por 1 a 0.

Con esos resultados se definió la clasificación y los partidos de Cuarto de Final. Y los partidos ya definidos son los siguiente: Perú vs Paraguay, Brasil vs Chile, Uruguay vs Colombia y Argentina vs Ecuador.

Perú vs Paraguay

El partido de la ‘Blanquirroja’ contra la ‘Albiroja’ será este viernes 2 de julio en Goiania en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Texeira a las 4:00 pm. La selección ya conoce está cancha y se han jugado partidos como el de Perú vs Colombia en el que salimos victoriosos.

Las estadísticas dicen que en la era Gareca, la ‘Bicolor’ no ha perdido ningún partido contra los paraguayos. De hecho, hay 5 victorias y un empate en el que estuvimos de visitantes. Además, periodistas paraguayos dejaron entrever que uno de sus mejores jugadores no podrá estar frente a la ‘Bicolor’.

Brasil vs Chile

Los locales del torneo se enfrentarán contra los chilenos este viernes 2 de julio a las 7:00 pm hora peruana. La selección Brasileña es la clara favorita para ganar el torneo, por haber quedado en el primer puesto de la tabla.

Por su parte Chile quedó en cuarto lugar, con dos empates, una victoria y un partido perdido. El equipo chileno no está en un buen momento e incluso a la selección de Bolivia, que se pensaría que podría superarlo con creces, solo logró ganarle por 1 a 0.

Uruguay vs Colombia

Este partido se enfrentará en la segunda fecha de Cuartos de Final, que es el sábado 3 de julio a las 5:00 p.m. hora peruana. Los ‘cafeteros’ han tenido una victoria, dos partidos perdidos y un empate. Por su parte, los ‘charrúas’, han tenido dos victorias, un empate y un partido perdido.

En este partido no hay favoritos, aunque sí es cierto que los uruguayos tienen a los delanteros estrella del equipo, como son Luis Suárez y Edinson Cavani. En Colombia, están Jerry Mina y Guillermo Cuadrao, que son importantes en el cuadro, pero a los que la ‘Blanquirroja’ pudo superar.

Argentina vs Ecuador

Este encuentro se dará también en la segunda fecha, es decir el sábado 3 de julio a las 8:00 pm hora peruana. Argentina ganó 3 partidos y tuvo un empate, por su parte, Ecuador empató 3 partidos y perdió uno, es decir, no tiene ninguna victoria en este torneo.

Podría decirse que el favorito para este encuentro es Argentina por los resultados y las figuras de la selección. En cambio, Ecuador ha logrado pasar con las justas la Fase de Grupos y sus jugadores no están atravesando el mejor momento.