Susana Alvarado, una de las vocalistas más queridas de Corazón Serrano, ha dejado boquiabierto a más de uno con dos fotografías compartidas en sus historias en las que dejó ver cómo estaba antes y después de la cuarentena, por lo que recibió una serie de halagos hacia su esculpida figura.

Como ya nos tiene acostumbrados, Susanita no dudó en publicar dos historias que llamaron la atención de sus fans y es que la cuarentena no le hizo casi ningún efecto, por lo que sigue luciendo un cuerpo muy bien cuidado y los elogios hacia ella no dejan de llegar.

En la primera fotografía se le ve lucir un outfit muy de verano: un top negro y un short corto con rayas blanco y negro, dejando ver su abdomen plano y los destellos del sol entrando por la ventana más cercana.

Mientras que en la segunda fotografía, varios meses más tarde, dejan ver cómo es que se ve la vocalista en la actualidad, acompañado de un «Después de cuarentena«, donde se le ve usar un conjunto más deportivo dentro de su closet.

ESTÁ MEJOR DE SALUD

Después de haber sufrido un accidente en el que le cayó agua hervida caliente en la cara y ambas manos, Susana no ha tenido ninguna marca después de aquel terrible episodio.

«Creo que no se me va hinchar porque me eche primero aceite, tomate y crema. Espero que no se me haga ampolla», mencionó en ese instante sobre lo ocurrido.

SALUDÓ AL PERÚ POR SU ANIVERSARIO

Asimismo, dejó en claro que al Perú se le cebra por su día este pasado 28 de julio, fecha en la que anunció también el concierto de Corazón Serrano a través de la plataforma virtual de la agrupación.

