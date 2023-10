«Cornuda»: Zorro Supe se junta con Tilsa Lozano y arremete contra Magaly Medina

Durante el programa podcast ‘En Portada’, el cual es dirigido por Tilsa Lozano y Theo Lozano, se presentó el controversial ‘Zorro Supe’ quien no dudó en opinar sobre diferentes figuras públicas entre las cuales resaltó la conductora Magaly Medina. Los ácidos comentarios del popular personaje no pasaron desapercibidos por los usuarios en redes, pues tildó a la conductora de ‘Cornuda’. Ante ello, muchos internautas de preguntan cuáles son los fundamentos del ‘Zorro Supe’. Recordemos que Magaly Medina también ha sido cuestionada por sus polémicos ampays, lo cual le ha generado muchos detractores. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Zorro Supe arremetió contra Magaly Medina

En el reciente episodio del programa podcast ‘En Portada’, dirigido por Tilsa Lozano y Theo Lozano, el polémico ‘Zorro Supe’ no dudó en arremeter contra Magaly Medina. Él estuvo presente para opinar sobre diversas figuras de la farándula peruana, pues se hizo popular a raíz de sus vínculos cercanos con personas del medio. Ante ello, se le consultó sobre la popular ‘Urraca’. «Si tuvieras en frente a Magaly ¿Qué le dirías?», consultó Theo Lozano. La respuesta del Zorro sorprendió a muchos.

«Cornuda. Le contaría un par de historias para que haga un reclamo en su casa. Escúchame, si eres tan valiente de decir cosas de mi en televisión, yo también te las puedo decir en tu casa», respondió el Zorro. «Hasta a mi me dolió», agregó Tilsa Lozano, quien tuvo un enfrentamiento con la conductora en el pasado. «Absolutamente. Por algún motivo a ella (Magaly) nadie le tira (critica)», finalizó Theo Lozano. Tras estos comentarios, muchos internautas se preguntaron sobre las pruebas del Zorro Supe para asegurar algo como esto, sin embargo, todo quedó ahí.

«En su casa debe ser una infeliz»

Ante la sorpresiva declaración del Zorro Supe en el podcast, los internautas se preguntaron cuáles serían sus fundamentos o pruebas. «¿Y porque le dicen cornuda? Para decir algo tiene que haber pruebas así como Magaly muestra», «Tilsa tuvo que hacer firmar un papel para que no le dijeran “AMANTE”, «Magaly habla mal de todos, pero dicen que su esposo le saco la vuelta con Giuliana y se picó», «Si no mencionan a Magaly no tiene visualizaciones», «Hasta ahora nadie le tira a Magaly porque no tienen pruebas. Todos ladran pero nadie muerde», comentaron algunos usuarios en redes.

«A ella no le cuadran cosas que yo he dicho en su momento. Como personaje televisivo me parece que hace bastante bien su trabajo. Siento que es buena en lo que hace (…) Profesionalmente es buena. Es una rata y todo, pero ese es su trabajo y creo que en su casa debe ser infeliz. La verdad que sí», comentó el Zorro Supe. De igual forma, Tilsa Lozano se dirigió al esposo de la conductora. «Bueno fuera que lo escuche todos los días (cantar ópera), el problema son los días que no llega», añadió. «O a oliendo a perfume barato», agregó el Zorro Supe.