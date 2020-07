Coronavirus: Conoce a los cantantes que vencieron a la COVID-19

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La pandemia de coronavirus afecta sin distinción alguna. Artistas como Katy Jara, Marisol y Jimmy Santi lograron vencer la enfermedad

Ni siquiera los artistas o cantantes se salvan. De un momento a otro, la vida de los peruanos -y de casi todos los habitantes del mundo- cambió a causa de un inesperado virus que llegó para quedarse. Este nuevo coronavirus no solo ha afectado nuestra estilo de vida, sino que también nos ha enseñado una lección importante y es que sin importar nuestra raza, poder económico o edad, nadie está libre de enfermarse.

Como muestra de ello, tenemos a algunos artistas de nuestro país, quienes no solo contrajeron la COVID-19 en el momento que menos creían, sino que también lograron vencerla tras una dura batalla por superar todos los malestares que los aquejaban. ¿Aún no sabes a quiénes nos referimos?

Mira también: Jubilados se abrochan con su pensión y ‘grati’

Anna Carina Copello

Una de las cantantes pop más queridas de Perú y también hermana de María Pía Copello, Anna Carina pasó duros momentos en su día a día por la COVID-19. La intérprete se dirigió a sus redes sociales para contarle a todos sus seguidores que, habiendo sido lo más precavida posible, terminó por infectarse como miles otros compatriotas.

«Tengo Covid-19 y la verdad es que me cuesta creerlo. A pesar de haber tenido todas las precauciones del caso, de no haber salido de mi casa por más de 60 días, al parecer no fue suficiente», escribió en la descripción de una imagen de Instagram, además de advertirle al público que había que cambiar el chip de ‘no me va a pasar a mí’.

Días más tarde, Copello gritó a los cuatro vientos que se encontraba recuperada ya de la enfermedad y que permanecer aislada valió totalmente la pena para proteger a su familia.

«Hoy al fin puedo decir que vencí al Covid-19. Haber estado aislada de mi familia por un mes ha sido duro, pero me ha servido demasiado para valorar las cosas simples de la vida, las que verdaderamente te hacen feliz. Hoy empiezo una nueva etapa y con más fuerza que nunca. #actitudpositiva», sentenció.

Marisol

La faraona de la cumbia fue una víctima más del nuevo coronavirus. Marisol, quien se encuentra en su vivienda de Lambayeque, su tierra natal, contó a través de una entrevista cómo es que comenzó a notar que la COVID-19 estaba instalándose en su cuerpo.

“Comencé a sentir fiebre, escalofríos, me dolía el cuerpo horrible y de pronto veo a mi mamá al otro día que se pone mal; al tercer día, mi hijo y al cuarto día, mi papá”, mencionó antes de agregar que se encuentra tranquila en casa recuperándose favorablemente.

Además, aprovecha el tiempo libre para utilizar sabiamente su estudio de grabaciones desde su hogar en Jayanca.

Jimmy Santi

El popular ‘Chin chin’ reveló que, pese a haber estado utilizando remedios naturales, no pudo evitar contagiarse de la famosa ‘neumonía de Wuhan’. Para Jimmy todo inició con un fuerte dolor de cabeza y malestar general.

Sin embargo, lo que terminó por alarmarlo más fue que, cuando una señora que trabajaba con él le sirvió un jugo de papaya no sintió sabor alguno y, poco después, cuando intentó oler un perfume, fue lo mismo que en el primer caso.

«Tenía una señora venezolana que me ayudaba (en casa). Yo estaba en cama, no podía ni caminar. Al otro día, ella me llevó un jugo de naranja con papaya y al probarlo no sentía nada de sabor. Ahí me espanté. Comencé a oler cosas y nada, ni perfumes podía oler”, sentenció.

Por otro lado, le ‘dio con palo’ a las autoridades al advertir que nunca se acercaron a su vivienda para hacerle la prueba de hisopado, pese a haber informado su edad y condición de riesgo.

Katy Jara

En el mes de junio, una de las cumbiamberas más queridas del Perú dio una sentida noticia y es que tanto ella como su esposo dieron positivo para la prueba de coronavirus. Katy indicó que estuvo casi cinco días con fiebre, náuseas, escalofríos, dolores de espalda y hasta ahogos en las noches.

Su esposo, Marvin Bancayan, quien mejoró a los dos días de haber tenido fiebre, fue quien se encargó de cuidarla todo el tiempo restante.

“Ya estoy mejor, no dije nada a nadie para no preocupar a mi familia, pero puedo decir que vencí la enfermedad. Desde que empezó los síntomas mandé a mi hija a la casa de mi hermana, me aislé y ella no ha tenido nada”, sentenció.

Leonard León

Fue en su paso por Italia, en Europa, que Leonardo León contrajo la enfermedad. El cumbiambero hizo ‘hasta lo imposible’ por volver a la patria, pero grande fue su sorpresa cuando dio positivo para la prueba de COVID-19 del Ministerio de Salud en marzo pasado.

«Ayer a las 7:20 de la noche recibí la llamada de una doctora del centro de epidemiología para decirme que mi resultado fue positivo. Sí, tengo el coronavirus», reveló en señal abierta. Asimismo, comentó que seguiría las recomendaciones de los médicos y guardaría cuarentena solo en casa.

Casi un mes más tarde, el ex de Karla Tarazona no ocultó su felicidad y optó por comunicarle al público que había vencido al mortal virus.

«Ya no tengo coronavirus. Hace cinco días me dieron de alta por teléfono, pero estoy esperando que me den el alta por escrito, pues lo necesito ya que soy un personaje público, y la gente no me va a creer si lo digo así por así, porque he recibido amenazas y en el condominio donde vivo hay mucho miedo, quiero ser prudente y tener un documento que asegure que ya estoy bien”, señaló en una entrevista en el mes de abril.

‘Cachuca’, de Los Mojarras

Hernán Condori es el nombre real del popular ‘Cachuca’, líder de Los Mojarras, quien no pudo evitar contagiarse de la COVID-19, pero mostró buenos ánimos en todo momento.

“Estamos heridos en el en el pulmón, en el bolsillo, pero no estamos heridos en el amor a la patria. El Perú es primero y saldremos adelante», escribió el cantante de ‘Triciclo Perú’ al conocer la noticia de su enfermedad.

Pese a haber visto partir a su mamá, su papá y su hermano, el cantante luchó como nunca antes y logró ganarle la batalla al virus que ha cobrado la vida de más de 10 mil peruanos hasta la fecha.

“Prepárense, no se rindan, buen ánimo. Este cholo ha resistido, perdí tres familiares y debo vivir con eso y sigue muriendo gente. Vamos adelante Perú”, enfatizó.

Mira también: ‘Urraca’ Magaly Medina se ausenta de su programa por terrible resfriado