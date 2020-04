Coronavirus en el Perú: Pacientes fueron dados de alta pensaron que nunca les pasaría

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

EMOTIVOS TESTIMONIOS DE PACIENTES QUE VENCIERON AL COVID-19 EN EL CALLAO. NUEVE FUERON DADOS DE ALTA, EN EL SABOGAL

Un nuevo grupo de 9 pacientes fueron dados de alta en la Red EsSalud Sabogal. El común entre ellos fue que a pesar de las precauciones bastó un pequeño descuido para que se infectaran con el peligroso virus COVID 19.

Uno es el caso de Raúl Bernales Morales de 36 años, quién despertó con fuerte dolor de cabeza y malestar que lo hizo tomar la decisión de aislarse de sus familiares por prevención. Al segundo día los síntomas se intensificaron dolor de cabeza y garganta, dificultad de respiración que se sumó al asma que padece. Al intensificarse los síntomas acudió al hospital, de EsSalud Sabogal y derivado luego a un aislamiento total en la Villa Panamericano de Villa El Salvador, donde finalmente gracias a Dios fue controlado. “Lo más difícil de todo es aislarse de la familia. Yo siempre fui una persona muy cuidadosa, siempre pensamos que nunca nos pasará, pero no sé en qué, momento me contagié de este virus.”, dijo Bernales quién pidió a todos, acatar la cuarentena.

Paciente asintomático

Otro tipo de alta es aquel de tratamiento ambulatorio a un paciente asintomático. “El doctor Oscar Quintana, me recomendó que me mantenga aislada en mi hogar. En buena hora, pues al no tener ningún síntoma habría contagiado a muchas personas más si hubiese desobedecido las reglas”, señala, la paciente que prefirió no identificarse.

El dato

Kathy Granados directora del hospital de EsSalud dijo sentirse orgullosa de los 9 casos que se dieron de alta y relató lo difícil que es enfrentar esta situación cuidando a su familia y a la vez tratando de ayudar a los pacientes positivos, lo cual siempre será un riesgo por lo que toman todas las medidas, para este fin.