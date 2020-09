Compartir Facebook

Jossmery Toledo se confesó en el programa ‘Amor y fuego’ y realmente hizo arder el set con sus revelaciones gracias al detector de mentiras. Contó que no se arrepiente de haber dejado la Policía Nacional y reconoció que sufrió acoso sexual de parte de un coronel, a quien tuvo que decirle que era lesbiana “para que deje de molestar”.

“Si he pasado la mala experiencia del acoso, no es que hable mal de todos los policías pero sí hay. No denuncié porque ese tipo de situaciones impide que puedas ascender por eso me quedé callada, pensaba pedir la baja pero no tan rápido”, dijo en un momento.

“Había un coronel, no lo denuncié porque estaba en juego mi cambio, eso es lo que muchas mujeres policías sufrimos, yo le tuve que decir que era lesbiana para que no me moleste. Para mí fue chocante, habían cosas que ya no aguantaba”, acotó. ¿

ATRASÓ A MAYRA CON FABIO?

Jossmery sorprendió al confirmar, después de muchos rumores, que sí tuvo un romance con el ex integrante de ‘EEG’, Fabio Agostini, y dejó entrever que se habría dado cuando el español mantenía una relación con la actriz Mayra Goñi.

“¿Conoces a los hermanos Agostini??, le preguntó Rodrigo González. “Sí, los conozco y nada más”, respondió ella algo nerviosa. Sin embargo, cuando el conductor le repreguntó: “Si yo te dijera que tengo un video íntimo tuyo con Fabio, qué me dirías”

Tras ello, Jossmery contó nerviosa: “Estaba soltera en ese entonces, conocí a Fabio. Estaba soltera, eso fue hace tiempo. A mí nunca me ha gustado decir mis cosas, si hubiera querido ser famosa en ese tiempo lo hubiera contado pero no lo hice. Es obvio que él lo pasó porque estaba grabando, qué mal la verdad”.

Y cuando González le preguntó si en esa época él estaba con Mayra, ella dijo: “Yo sabía que no estaban, eso me dijo él, cuando estábamos juntos hablaban. Sabía que no estaban, se suponía. Es lo mismo que me pasó con Jean (Deza) y Shirley (Arica), él me dijo que no estaba con ella pero la verdad no sé”.

De otro lado, dijo que seguirá viviendo en San Isidro y alquilará otro departamento que “pagaré con mi dinero para que no se llenen la boca diciendo ‘yo te saqué de San Juan de Lurigancho’”. Aunque sorprendió al confesar en el detector que aún sigue queriendo a su ex, el futbolista Jean Deza pero “ya no volvería con él”.

