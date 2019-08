Arequipa: Cortan a escolar con tijera en salón de clases

Arequipa.– Una mujer denunció que su hijo de 13 años fue atacado por otro compañero con una tijera en el salón de clases. La víctima terminó con un corte de 10 centímetros en el pecho y tuvieron que aplicarle 6 puntos en el hospital Goyeneche.

La agresión ocurrió el viernes 23 de agosto en el aula del primero de secundaria del colegio particular ‘Príncipe de Asturias’, de la calle San Pedro 269.

La madre quien se identificó como Lourdes, llegó ayer a Exitosa, cansada de la indiferencia del director del plantel.

“El día de la agresión me llamaron y me dijeron que tenía que llevar a mi hijo al hospital. Ellos no hicieron nada, ni siquiera le dieron los primeros auxilios”, contó la progenitora en medio de las lágrimas.

“Quiero saber qué ha pasado y el director no me da explicaciones”, añadió.

Dijo que el menor agresor sigue asistiendo normalmente y no recibió ninguna sanción.