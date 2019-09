‘Coto’ no habla del videíto con Yahaira y le desea suerte con la ‘Foquita’

Después de estar varias semanas en Costa Rica y luego que su expareja Karen Dejo dejara entrever que sería el responsable de filtrar un video íntimo al lado de Yahaira Plasencia en las redes sociales, el modelo ‘Coto’ Hernández regresó al Perú y aseveró que no piensa tocar más el tema con la salsera.

“Ya he hablado de ese tema, estando en Costa Rica todos los medios me llamaron, pero yo no quise contestar. No quise contestar a nadie, es un tema que quiero dejar allí, que no quiero volver a tocar, que la gente diga lo que diga, piense lo que piense, pero yo ya no quiero mencionar el tema”, respondió a las cámaras de ‘Mujeres al mando’.

“Estuve con mi familia en Costa Rica, quiero dejar atrás este tema y que se apague eso”, indicó Hernández que en su momento sostuvo que hasta había recibido amenazas por hablar de la salsera.

El costarricense no quiere saber nada de Yahaira y lo último que dijo, sobre la amistad de la salsera con Jefferson Farfán, fue lo siguiente: “Todo el mundo tceiene derecho a ser feliz a su manera. La vida continúa. Ella la vecina, todo el mundo tiene derecho a ser feliz”, concluyó.