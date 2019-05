Coto puso cachos a Yahaira Plasencia con Paula Manzanal

La modelo Paula Manzanal sorprendió al revelar que tuvo un encuentro íntimo con el costarricense Carlos ‘Coto’ Hernández cuando este estaba en salidas con Yahaira Plasencia.

“Esto pasó cuando recién salía con Yahaira y los ampayaron juntos. Él me decía que ella era solo su amiga, yo le creí y nos reencontramos”, manifestó en ‘El valor de la verdad’

Según la ex chica reality, luego que se enteró de la cercanía que tenía con la ‘Reina del Totó’ decidió ponerle fin a estos encuentros.

“En mi defensa debo decir que yo no sabía que él estaba con Yahaira. Solo tuvimos un ‘remember’ de relación. Ni bien me enteré de lo de ellos le dije adiós”, mencionó.

Asimismo, dijo desconocer si este fue el motivo por el cual la ex de Jefferson Farfán decidió ponerle fin al fugaz romance que mantuvo con Coto Hernández.

“¿Si ella se enteró? No, porque es la primera vez que lo digo en televisión. Yo no le conté nada a nadie y sé que él tampoco porque no le convenía”, declaró.

Guty jugo a ‘tres cachetes’

Paula además contó que hace unos años estuvo en salidas con Guty Carrera cuando este también estaba con Alejandra Baigorria.

“A él lo ampayaron con Alejandra una vez comiendo y él me dijo ‘solo hablábamos de negocios’ y yo tonta le creí”, aseveró.

Asimismo, Paula dijo que ya tenía pactado un viaje a Australia y cuando lo hizo, el ‘Potro’ decidió oficializar a la ‘Rubia de Gamarra’.

“A los tres días que me fui la oficializó. El tema de Guty si me enfadó mucho en su momento, porque él venía a mi casa, incluso mi mamá lo conoció”, comentó.

Además dijo que no fue la única engañada por Guty Carrera, ya que Stephanie Valenzuela también estuvo durante ese tiempo con él.

“A Tefi (Valenzuela) quien ahora es mi mejor amiga le contó que salía con Guty y ella me dice ‘yo también’”, aseguró.