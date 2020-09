COVID-19: Consejo de cómo usar mascarilla

Compartir Facebook

A causa del coronavirus, el uso de mascarilla se hizo de uso obligatorio, según el Gobierno peruano, convirtiéndose en una pesadilla para los niños.

Como se sabe, los niños mayores a 14 años, pueden salir a 500 metros de sus casas, para despejar la mente o distraerse, esto siempre y cuando utilicen sus mascarillas, no toquen nada en los parques y tampoco lleven objetos.

Algunos niños, no toleran el uso de las mascarillas, lo consideran como incomodas, no los deja respirar bien o simplemente no se acostumbran a ellas.

Unicef, al ver la situación que atraviesan los padres, publicó algunos consejos para tener en cuenta de cómo y cuándo un niño debe usar su mascarilla y/o protector facial.

La Organización Mundial, recalcó que el uso de mascarilla, solo se hará realidad si se hace un hábito y que los padres son una ficha primordial para lograrlo.

El documento compartido se llama “La Covid-19 y las mascarillas: consejos para las familias”.¿Cómo acostumbrarlos a la mascarilla?- “Deben conversar de manera abierta y comprensiva con sus hijos—usando un lenguaje adecuado para su edad”.

Explicando que solo así el niño entenderá la situación actual que se está viviendo.- “Escuche y muestre empatía, pídales su opinión y trate de identificar si tienen problemas o utilizar este elemento les causa ansiedad”.

Ya que esto sería algo común que pasa con niños que usan mascarilla.- “Practique en familia cómo ponerse, llevar y quitarse la mascarilla de manera adecuada.

Deben saber que no pueden tocar la parte externa”. Esto aportara a que pequeños no contraigan la COVID-19.- “Los adultos deben dar el ejemplo y llevar la mascarilla correctamente, es decir, de tal manera que cubra la nariz y la boca”. Muchas veces los niños imitan acciones, esto se espera ser imitados por ellos.