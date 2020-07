COVID-19 | Génesis Tapia tuvo a su cuarta hija en pandemia

View this post on Instagram

En primer lugar quiero dar gracias a Dios por un día más de vida ya que hoy no es un día cualquiera, un día como hoy 24 de julio llegue a este mundo y ahora lo hace mi ultima hijita #ArabellaMarquezTapia. Gracias @gtapiasosa por el mejor regalo de cumpleaños, eres una mujer muy valiente, soy tu principal admirador mi amor, gracias por toda tu valentia y coraje, que Dios te bendiga hoy mañana y siempre amada esposa. Te amo ♥ 🙏🏻😍💪🏻👶