COVID-19: Hogar de menores en Ica necesita oxígeno con urgencia

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

La madre Sofía dirige el hogar de menores ‘Señor de Luren’, ubicado en Ica, y aseguró que la pandemia de la COVID-19 se ha descontrolado en esta región. La directora del hogar pidió ayuda con urgencia para atender a los infectados por el virus.

“Nosotros tenemos infectados por la COVID-19 y no hay oxígeno. Se les deriva a Lima, pero no hay camas ni oxígenos para darles. La gente pobre no tiene como salir de esta situación. A medida que estoy va aumentado, las promesas (de ayuda) fueron muchas pero no se cumplieron”, señaló.

En ese sentido, subrayó en su pedido de auxilio – a empresarios, pequeñas empresas o peruanos de a pie – para concretar la compra de tanques de oxígeno. “Unidos todo lo podemos lograr”, replicó.

¡Piden ayuda!

“Necesitamos es que nos ayuden a poder comprar tanques de oxígeno. Si dios, nos permite tener 5, que sean 5. Si no, aunque sean los tres que necesitamos. Las personas que deseen ayudar pueden llamar a este número: 957 966 643”, enfatizó.

Además: Vecinos de olla común que fueron desalojados se reubican en lote prestado

¡Necesitan atención con urgencia!

El pasado fin de semana, un grupo de vecinos de la zona de Manchay, en el distrito de Pachacámac, denunció públicamente haber sido desalojados y recibir una multa de S/ 8.000 por realizar una olla común que garantizaba el almuerzo de más de 60 personas vulnerables, lo bueno es que hoy han logrado reubicarse en un lote prestado.

Jaime Espinoza, miembro de la olla común, contó que el pasado martes 31 de agosto el personal de Fiscalización del distrito de Pachacamac intervino el lugar, mostrando un documento que evidenciaba la denuncia de los vecinos de la zona sobre una posible invasión del espacio.

MIRA TAMBIÉN: Campaña “EsSalud te cuida” detectó 1 000 casos positivos de COVID-19 en VMT