¡COVID-19 se queda sin medicinas!

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

POR: JORGE PÁUCAR

Los precios de las medicinas para combatir en una primera fase el coronavirus están demasiado caros o no hay en las principales farmacias de Lima. Algo que preocupa a la población porque en la actual coyuntura por la pandemia lo que menos tiene la gente es dinero.

Un claro ejemplo es la azitromicina de 500 mg, que antes de la llegada del COVID-19 a nuestro país, en su versión genérica uno la podía encontrar a 1.50 soles cada una, ahora le vale hasta 30 soles en su versión de marca (cajita de tres unidades).

“ESTO TIENE QUE PARAR”

El doctor Armando Massé pidió al presidente Martín Vizcarra para que el gobierno intervenga en el tema del encarecimiento de las medicinas en todo el país.

“De vender un producto a un sol para luego ofertarlo a 40 soles es un crimen. Esto es asociación ilícita para delinquir. Es un delito proceder de esta manera porque el pueblo no tiene plata”, afirmó el conductor de Médicos en Acción en Exitosa Tv.

“Hay gente malnacida que lo está sacando de stock para meterlo al mercado negro. Dónde está Indecopi, la Defensoría del Pueblo, los congresistas. Esto tiene que parar. Basta ya de ser tan miserables”, manifestó.

ASPEC: HAYESPECULACIÓN

Otro ejemplo de lo que viene pasando es el precio del paracetamol, recetado para bajar la fiebre. Un blíster en genérico hasta marzo costaba 1.50, pero en estos días no hay. Solo se oferta la versión de marca, ¡agárrense!, a 9 soles.

Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), dijo que el ministerio de Salud se ha callado ante esta crítica realidad.

“El Minsa tiene que vigilar y averiguar qué está pasando. Por qué se está dando este oscuro manejo. Hay, sin duda, una especulación de precios. La azitromicina ha desaparecido de las farmacias. Esto es un mercantilismo absurdo”, manifestó.

OTROS FÁRMACOS

En otras boticas, un blíster del antiinflamatorio prednisona (que también está prescrito para el tratamiento del COVID-19) cuesta hoy en día 35 soles, cuando el precio de este producto es de 2 soles.

La hidroxicloroquina subió de 3 soles la unidad hasta 20 o 30 soles. En otras farmacias se han llegado a cotizar hasta en 40 soles.

SE DEFIENDEN

Sobre el tema, Marcial Torres, decano del Colegio Químico-Farmacéutico del Perú, defendió a los dueños de boticas. Sostuvo que muchas veces, ellos ya encuentran caras las medicinas.

“Estos medicamentos no tenían un consumo como el que se está viendo ahora. Se ha agotado el stock. La gente está adquiriendo estos productos; por si acaso se llegara a infectar, ya está abastecida. No hay sistema de regulación de precios”, explicó.

Cárcel de 3 años para especuladores

El abogado Mario Ríos, experto en salud pública y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, se preguntó por qué el Estado no compra todos esos medicamentos y los pone a la venta en las farmacias de los hospitales. “Se están aprovechando que la gente está corriendo a comprar azitromicina. Como no se adquirió de parte del gobierno, entonces hay escasez. Aquí hay varios niveles de responsabilidad: los dueños de farmacias y los distribuidores”, afirmó. Señaló que Digemid debe sancionar no solo con multas sino con cierre de establecimientos. “Lo otro es requisar las medicinas de las farmacias y ponerlo a disposición de la población. La especulación es un delito. Y el propietario de una botica o su proveedor podrían recibir hasta 3 años de prisión”, añadió.