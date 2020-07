Compartir Facebook

Lamentablemente el coronavirus en Perú sigue cobrando más víctimas. A través de un despacho en vivo de un medio local, se pudo conocer que seis integrantes de una familia dieron positivo al Covid-19 y algunos de ellos requieren de hospitalización y una cama de cuidados intensivos.

La preocupación de no poder tener el dinero y conseguir camas UCI ha generado que permanezcan en los exteriores del hospital Loayza a la espera de que alguna persona los pueda ayudar. Esta situación también los obligó a ir a clínicas en donde lamentablemente no recibieron a sus familiares.

«Yo me he ido a hospital rebagliati, almenara, a una clínica, ayer he estado todo el día corriendo. Me dijeron que sí hay camas (en la clínica) pero piden referencia», comentó uno de los familiares de los afectados.

Ellos y otros familiares viven en una casa multifamiliar donde se dio la propagación del virus. Ahora, las personas esperan ser ayudadas para salvar la vida, principalmente del padre quien requiere de ventilación mecánica.

Coronavirus en Perú:

Este lunes 20 de julio, el Ministerio de Salud (MINSA), a través de la Sala Situacional COVID-19, informó que se elevó a 357 681 la cifra de infectados por coronavirus en el país, durante el día 125 del estado de emergencia nacional.

Lastimosamente, hasta la fecha, 13 384 personas han perdido la vida a causa de esta pandemia en nuestro país, también informó el MINSA. Además, hay que precisar que hasta la fecha se ha realizado 261 431 pruebas rápidas y 96 250 PCR (+).

A la fecha no todo son malas noticias, puesto que del total de casos positivos, hay que informar que 238, 086 personas cumplieron su período de aislamiento domiciliario o fueron dados de alta de un establecimiento de salud.