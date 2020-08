Compartir Facebook

Nuevamente en el ojo de la tormenta. El cantante Toño Centella es acusado de transmitir en vivo a través de su cuenta de Facebook un concierto en vivo donde había gente bailando. Según la página EPA Noticias, el chichero título el evento como “privadito”.

En las imágenes se puede apreciar a Centella cantando sin mascarilla y sus seguidores bailando sin respetar el distanciamiento social y tampoco llevaban su barbijo puesto. Además, a muchos de los hinchas del cantante se les ve compartir el mismo vaso de cerveza.

Cabe resalta, que al parecer el cantante fue contratado para una celebración familiar, pues se ven mesas y silla decoradas.

CIBERNAUTAS LO ‘DESTRUYEN’

Al viralizarse el video de Toño rompiendo todos los protocolos de bioseguridad en las redes sociales, los usuarios criticaron al artista por hacer un show en plena pandemia ocasionada por el coronavirus.

“Ojalá esta gente después no se queje cuando no tenga una cama en el hospital o respirador”, “Muy mal, esa es del peruano que se cree “Vivo” luego reclama y le echa la culpa al gobierno cuando están muriendo”, “Que mal ejemplo en serio hay tanta ignorancia que no se ponen a pensar en la situación en la que vivimos ojalá que no pase a mayores”, se puede leer en algunos comentarios.

Cabe mencionar, que los eventos públicos están prohibidos y debido al aumento de los contagios por COVID-19 continúan restringidos.

“NO QUIERE FIRMAR EL DIVORCIO”

Hace unos días Toño reveló que su ex pareja Johana Rodríguez es una “mentirosa”, ya que a pesar de haber dicho que le iba a dar el divorcio ahora se ha negado a firmar los papeles de la separación.

“La señora miente a cada rato, todo el mundo la escuchó cuando dijo en el programa que quería su tranquilidad, que me firmaba el divorcio al día siguiente, que no me iba a pedir nada a cambio y qué tanto averiguaba si estaba con esa persona (Marvin Salas) si ya todo el mundo lo sabía. Mi abogado trató de comunicarse con ella para ir a un centro de conciliación y le respondió que no, está tirándose para atrás”, precisó.

