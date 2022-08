“Coyote” Rivera es ampayado besando a misteriosa mujer

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Julio Rivera fue captado divirtiéndose en un local de karaoke en Miraflores con otra mujer que no es su esposa.

¡Ampay! Julio “Coyote” Rivera, ex jugador de Universitario y Sporting Cristal, fue captado el pasado sábado 23 junto a una mujer, quien aprovechaba en darle muestras de cariño y afecto, las cuales fueron captadas por el programa “Magaly Tv La Firme”.

«Coyote» Rivera fue ampayado por las cámaras de Magaly Tv La Firme. (Foto: Web)

Mientras disfrutaba en la pista de baile, el ‘Coyote’ Rivera se percató que lo estaban grabando y se fue a sentarse rápidamente. Y, si bien trato de no mostrarse cariñoso con su acompañante, esta insistió con sus mimos y terminaron besándose nuevamente.

Esta situación no fue ajena a la popular “Urraca”, quien fiel a su estilo, no dudo en opinar al respecto y puso como ejemplo al “Chorri” Palacios. Esto debido a los recientes ampays en los cuales ha sido involucrado la ex figura de Sporting Cristal.

Puedes leer: Rodrigo González chanca a Melissa Klug: “depende de que tan pronto lleguen los cheques”

“Lo hemos descubierto bien caleta, apto para tramposos (…) Hasta donde sabíamos tenía un casi matrimonio perfecto, una familia muy unida. Esperemos que la esposa se de cuenta. Ahora, los hombres de antaño son tan machistas (…) dos días lo castigan, luego después normal, ¿qué está pasando ahora?”, se cuestionó Magaly.

De igual manera, en las redes sociales, comentarios como «no eran, sino 2 amantes», «jugadorazo», entre otras, no se hicieron esperar.

Mira el tweet:

El Coyote Rivera no tenía una, sino 2 amantes… ósea tenía manada el muy perro! #amoryfuego — Pajita (@MeDicenPajita) August 2, 2022

En breves declaraciones que difundió ‘Amor y fuego’, Julio Rivera reconoció que estuvo en el karaoke con dos amigas pero aclaró que no ingirió licor por un tratamiento médico.

“Yo me he ido a un karaoke realmente, yo no puedo tomar porque tengo un proceso oncológico. Salí porque me gusta cantar con dos amigas, es cierto”, se le escucha decir al «Coyote» en el avance del programa de Willax.

Días después, el viernes 29 de julio, los “urracos” captaron a Lorena Cárdenas juergueando en una salsoteca de La Victoria. Ahí, ella coreaba canciones de desamor. Al parecer, era indirectas para su aún esposo, Julio Rivera.

La ex cuñada de Alondra García Miró estaba acompañada de un grupo de amigos y se le pudo ver bailando sin zapatos. Lorena Cárdenas salió del local y llegó a su domicilio en Chorrillos sola, alrededor de las 5 de la mañana del sábado. ¿Será el final del matrimonio entre «Coyote» Rivera y su esposa?