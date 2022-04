CR7 agredió a niño con autismo tras derrota de su equipo

Compartir Facebook

El futbolista Cristiano Ronaldo está en boca de toda la prensa inglesa luego de que se hiciera viral un video en el que se ve cuando agrede en medio de su enojo a un niño que lo grababa mientras salía de la cancha tras la derrota del Manchester United ante el Everton.

En las imágenes se ve cuando el astro portugués con un manotazo le tira el celular al piso al fanático, quien según reporta el ‘Liverpool Echo’, fue Jake Harding, un menor de 14 años que es “autista y padece dispraxia”, información confirmada por su madre, Sarah Kelly.

“Él está realmente molesto por eso y lo desanima por completo para volver a un partido. Este es el primer juego de fútbol en el que ha estado y esto ha sucedido…”, dijo la madre del niño en un medio local.

Asimismo, la mujer, en medio de su enojo por lo que paso con su pequeño hijo, hizo una publicación donde muestra como quedó la mano del menor y el celular, luego del fuerte golpe que recibió de Cristiano Ronaldo.

Al respecto, la policía inició una investigación por el incidente e indicó que hablaran con todas las partes involucradas, para determinar lo que sucedió.

Asimismo, Cristiano Ronaldo se disculpó en su cuenta de Instagram por su reacción: “Siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman este bonito deporte. Me gustaría disculparme por mi arrebato y, si es posible, me gustaría invitar a este aficionado a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad”.