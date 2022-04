Crack brasileño Hulk presenta a su hija, fruto del amor con la sobrina de su exesposa

Compartir Facebook

Hulk, crack del Atlético Mineiro, finalmente tuvo su su día tan esperado: este martes 18 de de abril de 2022 nació Zaya, su cuarta hija pero la primera con Camila Angelo, su actual pareja que además resulta ser la sobrina de su ex esposa. Una situación que generó conflictos importantes en el pasado, pero que hoy le permite ver cómo se afianza su familia.

El delantero, que fue clave en la consagración del Galo en el Brasileirao 2021, publicó dos historias con su esposa, felices de darle la bienvenida a su cuarta hija: “gracias Dios por la llegada tan bendecida de mi princesa Zaya”.

En la segunda publicación se percibe un detalle que llamó la atención de varios. Zaya no es brasileña sino que nació en Estados unidos, a las 14.22 hora de Miami, una hora más tarde en Brasil. Tanto Hulk como Camila pasan buena parte de su tiempo libre en Estados Unidos y tienen un impresionante piso en la ciudad de Florida, por lo que eligieron que su hija naciera ahí.

“Enamorado de la sobrina de su esposa”

La relación entre el jugador y la flamante mamá generó un conflicto de proporciones en la familia. Una vez que se confirmó la ruptura entre Hulk y su ex esposa, con la que tiene tres hijos, los rumores crecieron sobre un vínculo entre él y la sobrina de su ex que fue confirmada en diciembre de 2019 por el futbolista en un particular comunicado de prensa.

«Se dijo la verdad y se comunicó con la familia. Hulk y Camila comenzaron a salir en octubre. Por lo tanto, fue Hulk quien hizo pública la información, ya que no tiene que esconderse. Su posición es transparente para evitar mentiras y comentarios maliciosos», fue el texto que había lanzado el agente de prensa en aquel momento.

