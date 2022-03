Creador del VAR: “esa pelota entró, la línea superior está manipulada”

Compartir Facebook

Antonio Ibáñez de Alba, creador del VAR, se refirió a la gran polémica que se dio en el partido Perú – Uruguay por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022.

“Todas las imágenes son manipulables, no son fiables y no se rigen a la realidad. En esta jugada puntual se ve que el portero coge el balón dentro de su propio arco, sin embargo la línea superior está manipulada y hacen creer que la pelota no ingresó por completo. Acá hubo manipulación y la pelota sí entró por completo. Como repito, las imágenes pueden ser manipulables entre 4 y 5 centímetros, algo que el ojo humano no observa porque no es tan rápido”, dijo en diálogo con un medio.

Christian Cueva y Pamela López, de un tiempo a esta parte han decidido mostrarse en más de una ocasión junto a todos sus hijos. Incluyendo a la hija mayor de Pamela, Fabianna, a quien Cuevita le ha demostrado mucho afecto, pese a que es su hijastra.

Al parecer Fabianna ya no vivirá más con su madre ni con la familia Cueva por lo que Pamela tuvo que despedirse de ella. La esposa de Christian Cueva utilizó sus historias de Instagram para compartir una imagen en la que aparecía junto a sus cuatro hijos.

“La más grande bendición que pude recibir aún sin merecerlo son ustedes mis amores del cielo. Dios los guarde y los guíe por el buen sendero. Los amo FBCG”, escribió Pamela. Asimismo acompañó la historia con una canción que estaba de fondo.

“Con dinero podría comprarme una mansión costosa. Pero no una familia valiosa como aquella que me has dado a mí”, decía la canción. Ya luego de unas horas publicó un clip en el que estaba despidiéndose de Fabianna en el mismo aeropuerto.

