¡Crecen rápido! Brunella Horna celebra los dos meses de su bebé y muestra inusual detalle

La alegría se desborda en el mundo de Brunella Horna y Richard Acuña, y no es para menos. La querida empresaria y conductora de televisión no pudo contener su emoción al compartir con todos los detalles inéditos sobre su bebé Alessio, quien acaba de cumplir dos meses de vida.

La emoción de Brunella Horna en redes sociales

Brunella Horna compartió emocionada detalles inéditos sobre su primer hijo con el político Richard Acuña. En una reciente publicación en sus redes, la joven mamá expresó su alegría al celebrar los dos meses de vida de su bebé Alessio.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Brunella nos dejó ver su faceta más tierna y mamá chocha. En una publicación llena de amor y risas, la presentadora compartió la noticia de los dos meses de Alessio y no pudo evitar expresar su sorpresa ante el rápido crecimiento del pequeño: «Bebito ya usa ropa de seis meses. Y recién tiene dos; todo lo que le compré para tres meses nunca lo usó».

Además de compartir detalles sobre el crecimiento de Alessio, Brunella nos dejó ver cómo su bebé ya demuestra habilidades con la pelota. ¡El pequeño ya domina el juego! También nos enteramos del sueño de Richard Acuña, quien sueña con ver a su hijo formando parte del equipo de César Vallejo.

Protegiendo la intimidad de Alessio. Aunque Brunella ha compartido momentos encantadores con su bebé, ha decidido proteger la privacidad de Alessio, evitando mostrar su carita en las redes. Una decisión que demuestra el cuidado y amor que la mamá primeriza tiene por su pequeño.

Detalles de su nueva etapa como madre

El amor entre Brunella y Richard sigue fortaleciéndose con la llegada de su bebé. Hace poco celebraron su primer aniversario de casados, y Brunella no pudo evitar dedicarle unas palabras a su esposo: «Nuestro primer año ha sido lleno de bendiciones porque llegó nuestro bebé que tanto pedíamos».

Brunella también nos reveló cómo son las noches con Alessio. Aunque el bebé aún no regula sus horas de sueño, la conductora aprendió a disfrutar de esos momentos: «Se levanta mucho en las noches, casi ni duerme y se va de corrido de 2 a.m a 6 a.m. La verdad ya me acostumbré, al inicio sí me ganaba el sueño. Pero ahora es mi momento favorito, siento que es el momento de nosotros dos».

En una interacción con sus seguidores, Brunella compartió el significado detrás del segundo nombre de su hijo. Alessio lleva el nombre Gustavo en honor a su padre. «Alessio Gustavo, como mi papi», escribió la mamá emocionada.

Con estas revelaciones, Brunella Horna nos deja ver que está viviendo uno de los momentos más felices de su vida al lado de su bebé Alessio. La familia Acuña Horna sigue conquistando corazones y regalándonos momentos llenos de amor y ternura. ¡Felicidades a esta linda familia que celebra dos meses de puritita felicidad!