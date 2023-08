“Cree que está en Bagua Grande”: Critican a Carlos Cacho por comentario despectivo contra la “Uchulú”

¡Tampoco, tampoco! “La Casa de Magaly” comenzó con todo y con ello empezaron las rivalidades en sus participantes. Uno de los momentos más tensos del reality en su tercer capítulo fue el fuerte cruce que tuvo Carlos Cacho con la “Uchulú”. El maquillador tuvo un despectivo comentario contra la influencer, por lo cual fue duramente criticado en redes sociales. Lo tildaron de “arrogante, clasista y desatinado”.

También puedes leer: ¿Brunella Horna confesó que Richard Acuña no es el amor de su vida? Esto dijo la conductora

¿Carlos Cacho fue racista con la “Uchulú”?

El último martes 15 de agosto se dio inicio a “La Casa de Magaly”. El reality de convivencia de la popular “Urraca” volvió a lo grande y esta vez tiene a sus 11 “mostritos” de la farándula. Los cruces y dimes y diretes entre los participantes están a la orden del día y uno de ellos fue el que protagonizó Carlos Cacho con la “Uchulú”.

Todo se dio cuando los integrantes del reality empezaban a acomodarse en sus respectivas habitaciones. La “Uchulú” comía un sándwich y entró a una de las habitaciones donde estaba Alfredo Benavides, Patricio Suárez Vértiz y Carlos Cacho. El maquillador al ver a la influencer comiendo en la habitación, tuvo duras palabras contra ellas y le recriminó de mala manera.

“Bebita, no te puedes pasear con la comida por toda la casa. No me gusta el cuarto con olor a comida, de verdad. Comes abajo en el comedor, donde come la gente. No se come en la habitación bebita linda. Por favor, ¡no te estés paseando con tu comida por toda la casa!”, le reclamó el maquillador.

Ante esto, la “Uchulú” optó por irse sin decir ninguna palabra, pero la molestia de Cacho no terminaría ahí. Contrariado por la actitud de la actriz cómica, Carlos Cacho buscó respuestas en Patricio Suárez Vértiz, quien, muy diplomático, intentó explicarle lo sucedido.

“¿Por qué se pasea con su comida por la casa? Porque hay diferentes culturas”, señaló el músico, a lo que el estilista refutó de manera despectiva: “Ella cree que está en Bagua Grande”.

Duras críticas

Este comentario no pasó desapercibido en redes sociales, donde acusaron al maquillador de “racista, despectivo y discriminador”.

“Me hablan así y le arranco el único cacho decolorado que tiene en la cabeza”, “También lo sentí despectivo, no sé si es un guion, de no ser así, la chica está súper incomoda de como la tratan”, “¡Totalmente fuera de lugar sus comentarios!”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

También puedes leer: ¡Polémico! Carlos Orozco arremete contra Ricardo Morán: “Compró un niño en Estados Unidos” (VIDEO)

Al respecto, Magaly Medina también dio su opinión y se mostró en contra del desatinado comentario de Carlos Cacho. “¿Pero que le pasa? Como la ningunea a la pobre “Uchulú” solo por estar comiendo su sándwich. ¿Cuál es el problema?”, señaló la “Urraca”.

“Tan rico que es tomar el desayuno en la cama, almorzar en la cama viendo una película. Totalmente fuera de lugar”, añadió Magaly Medina.