“Creen que un gringuito es coju**”: Eddie Fleischman responde a Guerrero por comentarios sobre Sonne

¡Le dijo de todo! Paolo Guerrero viene siendo noticia en el mundo deportivo nacional e internacional mientras se define su continuidad en LDU Quito. El “Depredador” todavía no decide su futuro y todo apuntaría a un posible ingreso a Alianza Lima. Sin embargo, esto no es lo único que ha llamado la atención del atacante nacional, ya que recientemente se refirió a la actualidad de Oliver Sonne y dejó polémicos comentarios. Esto despertó la ira de Eddie Fleischman, quien no dudó en arremeter contra el “9” de la blanquirroja.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Oliver Sonne?

Oliver Sonne, hasta el momento, no ha tenido minutos en la selección peruana. Esto ha despertado una serie de rumores en los cibernautas en redes, ya que consideran que podría ser de mucha utilidad para la bicolor.

Paolo Guerrero, capitán de la selección peruana, habló al respecto y confesó cuáles serían las cualidades que todavía le faltarían a Oliver Sonne para poder hacer su gran debut en la blanquirroja. Esto se sumó a lo dicho días atrás por Sergio Peña.

“Oliver Sonne. Es una gran persona, un chico tranquilo. No tiene la ‘criollada peruana’, no habla bien el español. Le falta eso para que se adapte. Es muy callado. En Europa los adversarios te van fuerte, pero a la bola. Acá puede encontrar a algún ‘mala leche’ que le pueda hacer daño”, señaló Paolo Guerrero.

“Todavía se está adaptando al grupo. Es un poco callado. Creo que no habla muy bien el español. He tenido pocos momentos para conversar con él. No hablo tan bien el inglés, pero me imagino que me comunicaré con él, sobre todo para que se sienta tranquilo, para que se sienta cómodo con el grupo”, acotó.

“Explotó” el “colorao”

Estas declaraciones llegaron a oídos del periodista deportivo Eddie Fleischman, quien no dudó en responder a cada una de las declaraciones de Paolo Guerrero. Visiblemente molesto, el comunicador se mandó con todo en contra del “Depredador” y se mostró sorprendido.

“¿Es en serio? ¿ustedes creen que eso tiene un sustento? ¿Creen que un jugador de fútbol formado en Europa, que juega en la Primera División y está en el equipo ideal de su país le van a hacer “criolladas” que le van a hacer daño?”, señaló Eddie Fleischman.

Eddie Fleischman recordó los inicios de Gianluca Lapadula en la selección peruana. Para el popular “Colorao”, el delantero de la blanquirroja es el claro ejemplo que la “criollada” no le hace daño a nadie, menos a un jugador formado en Europa.

“¿Por qué a Lapadula no le hizo daño la “criollada”? ¿Por qué a Oliver Sonne si le haría daño? ¿Por qué es rubio y pecoso como yo? Por favor, estamos hablando de un fútbol profesional de alta competencia”, sentenció Eddie Fleischman.