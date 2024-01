¡Crema hasta los huesos! Jairo Concha confiesa ser hincha de Universitario: “Desde que tengo uso de razón”

<¡Lo confesó! Jairo Concha, Canchita González y cuatro jugadores más fueron presentados como nuevos jugadores de Universitario De Deportes. La gran interrogante fue por Jairo Concha, ya que el volante nacional pasa de tienda de Alianza Lima a la crema, por lo cual, sabe que la exigencia es vital para todo ser humano. Sin embargo, el volante de la bicolor sorprendió al revelar que es hincha de Universitario desde que tiene uso de razón, además de prometer dar el todo por el todo en cada partido.

Jairo Concha hincha al 100 de Universitario

El nombre de Jairo Concha ha causado gran revuelo en redes sociales y en los amantes del fútbol peruano- Su sorpresivo traspaso de Alianza Lima a Universitario convirtió al volante nacional en uno de los más buscados del país.

Ayer, Jairo Concha fue presentado en el Estadio Monumental como la nueva incorporación de Universitario de Deportes para la temporada 2024, un año especial para el club al celebrar su centenario. Las declaraciones del mediocampista de 24 años no solo expresaron su emoción por unirse a la ‘U’, sino también su confesión de ser un hincha ferviente del equipo crema, a pesar de haber estado en Alianza Lima desde 2021 hasta 2023.

La sorpresa y el interés generados por su incorporación no solo se deben al cambio de equipos rivales, sino también a la confesión de Concha sobre su fuerte vínculo con Universitario.

“Decidí fichar por Universitario porque me hicieron sentir querido, que era importante. Me voy adaptando bien. Mis compañeros me han recibido de la mejor manera. Estoy enfrentándome a un gran reto en el centenario del club del cual siempre he sido hincha y esperemos que me toque mañana jugar algunos minutos para poder seguir adaptándome al equipo», señaló Jairo Concha.

“Me estoy enfrentando a un gran reto que es el Centenario 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗹𝘂𝗯 𝗱𝗲𝗹 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗶𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗵𝗲 𝘀𝗶𝗱𝗼 𝗵𝗶𝗻𝗰𝗵𝗮” Las palabras de Jairo Concha en la conferencia de presentación de refuerzos de Universitario. 🎙️⚽️ 📹: @EstefaniaChau pic.twitter.com/pebCuQncrf — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) January 19, 2024

¿Se olvidó de los que tienen menos campeonatos que su hijo?

Desde el 2021 hasta el 2023, Jairo Concha vivió en Alianza Lima una serie de alegrías y campeonatos innegables. El volante nacional fue fundamental en la obtención del bicampeonato blanquiazul, sin embargo, ahora pertenece al eterno rival, Universitario de Deportes.

Esto generó la indignación de diversos hinchas, no solo de Alianza, sino también de Universitario, quienes no aceptan aún el traspaso del jugador. Prueba de ello es un video que recientemente se ha difundido en redes sociales. En el se escucha a Jairo Concha burlarse de los cremas e incluso lanza una polémica frase.

“Solo diré, ojo, mi hijo tiene más campeonatos que algunos. Mi hijo, desde que nació claro, tiene más campeonatos que algunos”, se escucha decir a Jairo Concha. Esto se dio cuando celebraba un nuevo título con Alianza Lima y en su momento causó gran revuelo en redes.