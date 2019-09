Cris Soifer confesó jugó a doble cachete

La hermana de Micheille Soifer, Cris, se presentó en ‘El valor de la verdad’ y reveló que tuvo un ‘affaire’ con el jugador Jordy Reyna y que el seleccionado la llamaba cuando estaba con Hernán Hinostroza ‘Churrito’.

“Sale en televisión que inicio mi relación con Hernán y hace poco había terminado ‘mi relación’ con Yordy. Como un par de meses. Me llama y me dice: ‘¿es en serio?’. Como recién estaba con Hernán, no había ese (tanto) justo. Le digo a Yordy: ‘si tú quieres termino con Hernán’”, contó la menor de las Soifer.

“Había pasado más tiempo con Yordy y tenía sentimientos, en ese momento pesaba más con Yordy. Yo le dije: ‘Yo termino y que va a pasar entre nosotros y me choteo’. Me dijo: ‘Cris tú ya tomaste una decisión, ya estas saliendo con él. Que te vaya bien, dejémoslo ahí’”, añadió.

Al ser consultada si se enamoró del ‘Churrito’, Cris respondió: “fue una relación bonita, me ilusione mucho y me enamore de él. Hasta el día de hoy lo quiero mucho”.

Asimismo, la hermana menor de Micheille confesó que Yordy entró a escondidas a su casa. “Entramos en puntitas como gatos subimos, conversamos. Él se iba a Austria. (Tenían que hablar despacito) sí, me gustaba mucho Yordy. Conversamos algo rápido (risas). No hubo el título de enamorada. Nos veíamos cuando venía (a Perú)”, detalló.

BOTÓN ROJO LA SALVÓ

Cuando Beto Ortiz le preguntó a Cris si tuvo un affaire con futbolista Christian Cueva, su hermana Kimberly Soifer presionó rápidamente el botón rojo para que el conductor cambie de pregunta. Sin embargo, la chibola afirmó: “Yo que quería contestar (risas)”.

“MICHEILLE Y JEFFERSON SON AMIGOS”

De otro lado, la menor de las Soifer afirmó que su hermana sí se reunió con Jefferson Farfán, pero que fue para que su hermanito se tome una foto con la ‘Foquita’. Además, negó que entre ‘Michi’ y el pelotero haya habido un affaire y aseguró solo son “amigos”.