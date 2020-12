Cristian Castro: “La muerte me angustia mucho”

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

A sus 46 años, el cantante mexicano Cristian Castro reveló lo importante que es para él permanecer en el ambiente musical y lo duro que ha sido sobrevivir a la pandemia. Hoy, después de tres años, el engreído del ícono de las telenovelas Verónica Castro vuelve a tener contacto con el público peruano, pero esta vez mediante un concierto online. Las entradas están disponibles en Teletiket

–¿Tomaste a Juan Gabriel y José José como inspiración para tu trabajo?

Juan Gabriel y José José son dos pilares muy grandes, me falta hacer más tributos. Me falta uno a Vicente Fernández, son cariños muy grandes para México y para mí. Mi vida creció junto a estos cantantes y los vi triunfar, ojalá pueda lograr también una estela tan grande como ellos. Me siento orgullosísimo de mi patria en ese aspecto, añadió Cristian.

Además te puede interesar: Amy Gutiérrez sorprende con románticas fotos junto a su novio

–Tuviste la dicha de cantar junto a Armando Maradona ¿Cómo te tomó la noticia de su muerte?

Diego Armando, fue a varios de mis recitales y pude ver a una persona maravillosa, muy cálida, me invitó a su programa de TV, nos hemos encontrado en México y Argentina. Duele mucho su partida porque muere muy joven y nos deja una marca tremenda, estoy muy orgulloso de Diego Armando porque luchó contra sus adicciones que le costaron la vida. Lo importante es conservar lo bonito y quedarse con el mejor de Maradona

–¿A tus 46 años eres el artista que soñabas ser?

He hecho lo mejor que he podido en mi vida, no ha sido fácil mi vida, tampoco ha sido difícil. A mí me gusta prevalecer en el tiempo y eso es lo más difícil e importante, a pesar de toda la maldad y los obstáculos que te encuentras en el camino, gracias a Dios conservo mi salud.

Mira además: Katy Jara vivió momentos de angustia por bloqueo de carretera a Trujillo

–¿Qué piensa de la muerte que el mundo ha visto muy de cerca con esta pandemia?

La muerte me hace sentir la angustia más grande del mundo porque en toda mi vida lo único que realmente me hizo estremecer fue pensar en la muerte de mi mamá Coco (falleció en abril de este año), mi mamá Vero o mi tía Beatriz, mi mamá Chelo, mis cuatro mujeres son mis diosas. Es muy duro tener que aceptar una partida, es realmente injusto. La vida está llena de cosas lindas y también de injusticias y de cosas inexplicables.

–¿Qué recuerdos de Perú?

¡Perú es la maravilla! Yo podría vivir en Perú. Esa bruma me da algo muy sexi, Perú es súper sexi. Cuando llego a cantar explota precioso la gente, hay una explosión verdadera de energía, una corriente que no se siente en otros lugares, expresó Cristian.