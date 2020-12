Cristiano cuenta que en sus ratos libres prefiere ver combates de box

Compartir Facebook

Cristiano Ronaldo es considerado como uno de los mejores jugadores de fútbol. Ha ganado cinco Balones de Oro. No solo eso. El último lunes, el delantero portugués fue elegido en el once ideal de todos los tiempos por la revista France Football. Y, por esas razones muchos consideran que ‘CR7’ solo tiene tiempo para la pelotita, pero no.

El delantero de la Juventus, en conversación con el pugilista Kazajo Gennady Golovkin para el documental ‘Parallel Worlds’ de DAZN, reveló qué prefiere ver en TV en sus ratos libres. “Jugar al fútbol es mi pasión, pero luego prefiero ver otros deportes en televisión. Entre un partido de fútbol o ver un combate de boxeo o UFC, elijo el boxeo y la UFC”, indicó Cristiano Ronaldo.

El atacante portugués también respondió si alguna vez se planteó ser boxeador de joven. “No creo que hubiese podido ser boxeador, es duro. Tienes que nacer para eso, con ese don. Yo creo que nací para ser futbolista profesional, pensé que tenía ese don desde el principio, y me dije: ‘Voy a agarrar esta oportunidad con mis manos’”, reveló.

“El boxeo es un poco más difícil porque estás solo cuando compites. Trabajas en el gimnasio, tienes a tu equipo, pero ellos luego no juegan contigo, solo entrenan junto a ti.

En nuestro caso es distinto, es más divertido porque entrenamos, nos reímos, es un tipo de sacrificio diferente”, agregó. Cristiano Ronaldo co mentó que cuando estaba en Manchester United un entrenador boxeaba con él. Creo que practicar boxeo sirve para el fútbol porque agudiza los sentidos y aprendes a moverte”, dijo.

