Cristiano Ronaldo quiere a Messi

La ‘Pulga’ no se presentará hoy a las pruebas moleculares del Barcelona en el inicio de la pretemporada azulgrana mientras le llegan nuevas propuestas.

Lionel Messi cada vez está más lejos del Barcelona. El argentino no se siente protegido en el equipo, por ello, busca su salida inmediata.

El proyecto deportivo que se aproxima de la mano de Ronald Koeman no es de su agrado y la pelea con Josep María Bartomeu continúa, razones suficientes para dar un paso al costado.

Hace unos días, desde España informaban que el ‘10’ azulgrana se presentaría a los entrenamientos de pretemporada mientras esperaba que se defina su futuro; sin embargo, en cuestión de horas, su decisión habría cambiado.

Según RAC1, “Leo Messi ha comunicado al Barza que no se presentará a las pruebas PCR de inicio de la nueva temporada. El argentino mantiene su decisión de no seguir en el club”. Además, explicó que no estará presente en las prácticas.

Este sería el quiebre definitivo de la historia. De no acudir a las pruebas médicas hoy, el capitán de Barcelona recibiría una sanción leve. Sin embargo, si Lionel Messi vuelve a ausentarse, empezaría a ejecutarse el reglamento disciplinario del club y se le empezaría aplicar una “suspensión de empleo y sueldo de dos a diez días”.

Si la leyenda azulgrana se ausentara tres días consecutivos la sanción pasaría a ser muy grave. La suspensión laboral y de su sueldo se ampliaría a 30 días, además se le aplicaría una multa adicional del 25% de su salario.

Este es un escenario que los asesores de Lionel Messi esperan evitar y por ello han recomendado que asista a los primeros días de la nueva temporada.

JUVENTUS TAMBIÉN LO QUIERE

Lionel Messi no solo tiene ofertas de Manchester City, PSG y Bayern Munich. Se supo que la Juventus ya se ha contactado con el papá de Messi para mostrar un serio interés.

El campeón del fútbol italiano le ha dejado saber a Jorge Messi que en Turín estarían contentos de fichar a Lionel para juntarlo con Cristiano Ronaldo.

