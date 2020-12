Compartir Facebook

Cristiano Ronaldo, que fue elegido como el mejor jugador del siglo en los Globe Soccer Awards, dio a conocer cómo controla la alimentación de su familia, especialmente de su hijo mayor Cristiano Jr.

La estrella de Juventus de Turín también se refirió sobre la posibilidad que su hijo le siga los pasos en el mundo fútbol. “Veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces bebe refrescos y come patatas fritas, él sabe que no me gusta. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene 10 años”, señaló.

Cristiano añadió que “incluso con mis hijos más pequeños, cuando comen chocolate, me miran primero porque saben que no me gusta”. Según su padre, Cristiano Jr. es rápido y “dribla bien, pero no es suficiente, con eso no llega. Es necesario mucho trabajo y dedicación, siempre se lo digo”.

Cristiano Ronaldo, además, puntualizó no presionará su hijo para que sea futbolista. “No le voy a presionar, pero si me preguntan si me gustaría, claro que quiero. Sin embargo, quiero todo lo que sea lo mejor para él, sea futbolista o médico”, admitió.

‘CR7’ es uno de los jugadores más ganadores en la historia del fútbol: se llevó en cinco ocasiones el Balón de Oro y es campeón de la Eurocopa con Portugal. Y con las camisetas de Manchester United y Real Madrid acumuló cinco Champions League.

