¿Cristiano y Messi juntos? El Juventus va con todo por fichar al argentino

Los problemas internos que se viven en el Barcelona y que tienen incómodo a Lionel Messi, han hecho que hasta cinco clubes muestren interés en fichar al argentino aprovechando su ‘cláusula de escape’, siendo uno de ellos la Juventus, que desea juntarlo con Cristiano Ronaldo para formar un ataque de ensueño.

Así como lo lee. La ‘Vieja señora’ quiere contratar a la ‘Pulga’, valiéndose de que está molesto con la directiva azulgrana, luego de que el director deportivo Eric Abidal señalara que el crack y sus compañeros se quejaron del extécnico Ernesto Valverde y forzaran su salida.

Según el diario ‘Gazzetta Dello Sport’, si Messi decide dejar Barcelona a mitad de año, podría aplicar la conocida ‘cláusula de escape’, condición que figura en su contrato y que le permite irse gratis cada final de temporada, si avisa al cuadro catalán con un mes de anticipación.

En la ‘Juve’ estarían dispuestos a pagar a Messi un salario que oscilaría entre los 50 y los 85 millones anuales, agregó el medio italiano.

“La cláusula y el dinero no significan nada para mí. Lo más importante es que haya un proyecto ganador. De momento, no hay conversaciones para renovar porque esas negociaciones las lleva mi padre y no me ha dicho nada. No hemos hablado de eso aún”, indicó el crack argentino meses atrás.

Por su parte, el diario de Inglaterra, Daily Mail, mencionó que los otros clubes que también están tras los pasos de Messi son PSG, Manchester City, Manchester United, y el Inter de Milán.

SU CONTRATO VENCE EN 2021

Messi vive cerca de 20 años en el Barcelona y en setiembre de 2019, reveló la existencia de su ‘cláusula de escape’ y también que tiene poca prisa por firmar la renovación de su contrato que acaba en 2021.