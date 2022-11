Critican a chica trans que ganó un concurso de belleza

Compartir Facebook

A medida que las décadas avanzan y las épocas cambian, la sociedad occidental ha girado rápidamente hacia valores que son más progresistas, diversos e inclusivos, sobre todo con lo que tiene que ver con la igualdad e identidad sexual y de género.

Sin embargo, aunque algunos gobiernos e instituciones intenten generar instancias y leyes para promover esa inclusión, hay veces que algunos grupos más conservadores intentan frenarla.

Y eso conlleva a que se sigan generando situaciones polémicas y controvertidas a nivel público. Una de ellas ocurrió hace unos días en un concurso de Miss América en Estados Unidos, cuando Brían Nguyen, de 19 años, se transformó en la primera concursante transgénero en ganar un concurso local.

Un logro inédito

Brían se hizo con el título de Miss Greater Derry, algo que hasta la fecha había sido un logro inédito.

En esta competencia los jurados evalúan a las concursantes por sus “logros académicos, aptitud, talento, carácter, servicio comunitario y aplomo“. Quien gane este título podrá competir junto a otras ganadoras locales en Miss New Hampshire 2023.

A pesar de que se trataba de un hecho histórico, varias ex competidoras y ganadoras de años anteriores la criticaron duramente. La mayoría de sus comentarios iban dirigidas a que se estaba permitiendo que “quiten oportunidades” a otras concursantes.

Una de ellas fue Leilani Dowding, ganadora de Miss Gran Bretaña 1998, quien opinó que “ver la noticia de que Brían Nguyen ganó el certamen me hizo pensar en cómo me sentiría si un gran macho biológico me derrotara después de pasar meses entrenando y preparándome para el concurso“.

Leilani agregó que “no se le están dando las mismas oportunidades a estas jóvenes” y que “el concurso está desesperado por parecer inclusivo”. Además, aseguró que “Nguyen tuvo la suerte de nacer en la era correcta (…) No podemos permitir esto“.