«Ya está mal de la cabeza», usuarios critican a Samahara Lobatón por presentar a Bryan Torres en foto familiar

Samahara Lobatón nuevamente genera polémica en redes sociales y es que está vez la influencer presentó a Bryan Torres como parte de un trabajo familia de su hija.

Usuarios condenaron que Samahara solo presente a Bryan como parte de la familia de la menor cuando Youna es el verdadero padre de la niña por lo que debería figurar en la foto familiar más no el cantante.

Una vez más

Samahara Lobatón otra vez genera polémica con una fotografía familiar que al parecer le habían pedido a la hija de Samahara en un trabajo de su nido.

Sin embargo, lejos de tener presente al padre de su hija, la hija de Melissa Klug solo puso una foto donde figuraba ella con la menor y Bryan dando a entender que ellos son su familia.

Esto desató la ira de usuarios quienes consideran que no se debe confundir a la menor pues ella ya tiene un padre y debería hacer lo posible porque ella siempre lo tenga en mente.

«Samahara se pasa para hacer eso», «No sabes el daño que le hace a su hija», «Todavía es una persona inmadura», «Bryan que hace ahí él no es su padre», «Qué manera de seguir creando conflicto con Youna», fueron algunos de los comentarios en redes.

Mira también: Milett Figueroa explota contra periodista argentino por chismes íntimos con Marcelo Tinelli: “Te pido respeto”

Por su lado, la influencer no se ha pronunciado en sus redes sociales y sigue viviendo su historia de amor junto al amigo de Jefferson Farfán.

¿Qué dijo Youna?

Samahara Lobatón compartió una foto del proyecto escolar de su hija, donde la misma presenta a su familia y aparece solo el nombre de la madre (Samahara Lobatón) y una imagen en donde aparece la pequeña, Samahara y Bryan Torres, actual pareja de la hija de Melissa Klug. Con esa foto Bryan aparece como la «familia» de la pequeña.

El lío se desató cuando Youna, usando su Instagram, soltó toda su rabia. «Cómo es posible que exista una mujer tan ignorante que no piense en su hija y le haga tanto daño», colocó como descripción de la foto que compartió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Youna 🐵✨ (@flockogram)

Youna prosiguió colocando más historias, quejándose del hecho: «Es sorprendente el nivel de estupidez al que puede llegar una persona. Estoy totalmente indignado porque el padre de Xianna soy yo y no me he muerto, sigo dándole lo mejor y pago el colegio en el cual le preguntan quién es su familia y mínimo tendría que tener una foto mía porque yo soy el padre y yo lo pago». Parece que la guerra está declarada.

Mira también: ¡Se divierten en el escenario! Lesly Águila le enseña los pasos prohibidos a Briela Cirilo [VIDEO]

Youna no se guardó nada y le lanzó a Samahara Lobatón acusaciones fuertes, llamándola ignorante y cuestionando su calidad como mamá. «Asco, rabia y vergüenza es lo que siento por las personas que intentan borrar mi existencia de la vida de mi hija (…). ¿Buena madre? Nada te hace ser buena madre y tu hija se dará cuenta de todo».