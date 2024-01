«No tienes que mostrar tanto para verte sexy», critican a Yiddá Eslava por diminuto short

Yiddá Eslava no deja de ser tema de conversación en redes sociales y es que esta vez la actriz compartió fotografías de su estadía en Chiclayo, sin embargo, lo que más llamó la atención fue su diminuto short que dejaba ver parte de su derrier.

Esto fue suficiente para que usuarios criticaran a la ex de Julián Zucchi por querer ser otra persona pues según ellos, Yiddá no se destacaba por mostrarse con poca ropa o en poses sugerentes.

Ola de críticas

Yiddá Eslava el día de ayer publicó unas fotografías de lo que ha sido sus días en el hermoso Chiclayo, en la publicación aprovechó para agradecer a sus seguidoras quienes no dejaron que pase desapercibida y se tomaron una que otras fotografías.

«Siempre lo diré el PERÚ es una joya, ahora tocó CHICLAYO que me ha regalado tantos momentos hermosos», escribió la actriz.

«La he pasado demasiado genial, me encontré con muchas comadres», finalizó. Sin embargo, los cibernautas no fueron ajenos a la primera fotografía del carrete de fotos donde Yiddá presume un pequeño short dejando al aire parte de su derrier, esto desató las críticas de inmediato.

«Bien ahí con los cacheteros», «Yidda se te noto el alma me sorprendió ya que siempre mantenías las recatada», «No tienes que mostrar tanto para verte sexy», «Que pasó Yiddá la soltería se te subió a la cabeza», «Un poco más de decencia Yiddá tu no eras así», «Ahora te encanta llamar la atención, que pena», fueron algunos de los comentarios.

Y es que la guionista hace algunos días atrás reveló que está saliendo con alguien que no es del medio y que prefiere mantener su identidad en reserva, sin embargo, en el viaje a Chiclayo fue captada almorzando y en el aeropuerto con un misterioso galán.

Hasta el momento no ha confirmado que se trate de su nuevo saliente, pero, pese a ello, Yiddá no pierde el tiempo de demostrar que es una mujer guapa y una excelente madre por sobre todas las cosas.

¿Nuevamente enamorada?

Han pasado tres meses desde que Yiddá y Julián hicieron pública su separación, pero la vida sigue y Yiddá ha decidido darle una oportunidad al amor. En una entrevista cargada de sinceridad, la actriz confesó: «Quiero mantenerlo bajo mi privacidad, no quiero exponerlo. Pero sí estoy saliendo con alguien, estoy súper feliz, no es del medio».

Después de 11 años con Julián, Yiddá sorprendió al revelar que ha decido darle una nueva oportunidad al amor. La actriz soltó la bomba: «Estoy súper feliz, no es del medio. Julián todavía no sabe, ahora le contaré porque esto va a salir, ja, ja, ja. Estamos conociéndonos».

Lo que más nos llamó la atención es que Yiddá tiene una actitud bien distinta a lo que se acostumbra después de una ruptura. En lugar de andar con lutos y dramas, ella soltó: «No creo en los lutos porque siento que es una huachafada, es un momento de tiempo nulo para decir: ‘¿Volvemos o no?’».