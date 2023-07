Crónica de una salida anunciada: Chicho Salas y las razones por las que no es más entrenador de Alianza Lima

¡Se acabó la “Chichoneta”! Tras unos días de intensos rumores, se confirmó lo que era un secreto a voces: Chicho Salas no es más entrenador de Alianza Lima. Dos empates en casa ante Cristal y Universitario y una derrota ante Boys en el Nacional, propiciaron la salida del entrenador bicampeón con el cuadro blanquiazul. Pero ¿qué factores propinaron la salida de Guillermo Salas del banquillo blanquiazul?

Alianza Lima: mucho nombre, poco juego

Uno de los puntos más criticados del equipo de Chicho Salas es el planteamiento de los partidos. Para este 2023, la directiva blanquiazul hizo un gran esfuerzo al contratar a jugadores de selección, tales como Christian Cueva y Carlos Zambrano. El primer jugador es un caso especial, ya que hasta ahora, no ha rendido lo esperado y sigue sin encontrar el “ritmo futbolístico” que debería tener un jugador mundialista.

Además del “Kaiser”, Alianza Lima contrató a Santiago García, experimentado defensa y al “Rifle” Andrade, también con paso por la selección colombiana. Pablo Sabbag también fue otro de los puntos fuertes contratados para esta temporada, y sumado a los refuerzos del torneo local y los jugadores del año pasado, esta temporada pintaba para ser una de las mejores en la historia del cuadro blanquiazul.

Alianza Lima hizo una inversión millonaria, mantuvo a la base del equipo bicampeón, trajo a Zambrano y a Cueva como grandes refuerzos. Bueno, acaba de ser goleado por Paranaense y quedó ÚLTIMO de su grupo en la Libertadores. Datos, no opiniones. — Error ArbitraI (@ErrorArbitralTR) June 27, 2023

Sin embargo, la realidad fue otra. Constantemente se criticaba el planteamiento colectivo del plantel, ya que más destacaban las individualidades. Entre otras cosas, la inexperiencia le pasó factura al entrenador de Alianza Lima en la Copa Libertadores, donde fue eliminado en primera ronda, cuando el objetivo de la dirigencia era siquiera acceder a Copa Sudamericana.

¿Mala relación con el plantel?

La temporada 2023 empezó tensa para el cuadro blanquiazul, quien despedía a un valor importante en la obtención del bicampeonato: Wilmer Aguirre. Además, con la llegada de Christian Cueva, Jairo Concha y Pablo Lavandeira fueron los principales afectados.

De alternar constantemente el año pasado y ser claves con sus goles o asistencias para el bicampeonato nacional, este año su participación en el esquema de Chicho Salas era casi nula. Debido a esto, se voceó en su momento que Jairo Concha podría calar en Universitario, lo cual no fue desmentido por el volante. El que llevaría la peor parte fue Lavandeira, quien se desvinculó del club aliancista y fichó por Melgar de Arequipa, desde donde no pierde el tiempo y manda severos dardos a su exclub.

Se comentaba además que la interna del plantel era otra en relación al año pasado. Muchos jugadores ya no captaban la idea de juego del entrenador y esto lo hizo saber Hernán Barcos. ¿Indirecta o coincidencia? Solo el «Pirata» sabe la verdad.

«No creamos situaciones, no estamos cómodos adentro de la cancha, por momentos no sabemos cómo resolver ciertas situaciones. En un momento nos sometieron y no pudimos salir, solamente de contra y pocas, entonces eso lo tenemos que trabajar», explicó.

Mala Copa Libertadores

Ahondando un poco más en el plano internacional, el hincha de Alianza Lima le agradecerá por siempre a Chicho Salas el hecho de haber roto la mala racha de no ganar un partido en Copa Libertadores.

Lamentablemente, tal hazaña no le alcanzó a Alianza Lima para pasar la fase de grupos o en su defecto, clasificar a la Copa Sudamericana. Si bien es cierto se vio una mejora respecto a otros años, el planteamiento no fue el esperado y por ello, encadenaron cuatro derrotas seguidas luego de su triunfo ante Libertad.

Alianza Lima no gana un partido como local en Copa Libertadores desde el 2012 cuando derrotaron a Nacional de Uruguay. Para muchos, la inexperiencia le jugó una mala pasada a Chicho Salas, quien no supo resolver ciertas situaciones incómodas, las cuales propiciaron su temprana eliminación del certamen continental.

Chicho Salas en la historia

Pese a todo lo malo, también se rescata lo bueno. Con números sumamente espectaculares, Chicho Salas logró ganar un bicampeonato nacional en poco más de un año dirigiendo a Alianza Lima.

Además, encadena una asombrosa racha. Hasta la fecha, de la mano de Chicho Salas, Alianza Lima no ha perdido en Matute, sumando un puntaje casi perfecto. Las excepciones son sus empates ante Sporting Cristal y Universitario.

Sumándole el hecho de haber roto la mala racha en la Libertadores, Chicho Salas puede estar seguro de algo: el hincha aliancista no está molesto ni decepcionado con él, pero muchas veces, si amas algo, debes dejarlo ir. Hoy, Chicho Salas deja Alianza Lima y Alianza Lima deja al Chicho Salas. Si es amor verdadero, en el camino se volverán a encontrar.