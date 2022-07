¿Cuáles son los accesorios más indispensables que debes elegir para tu smartphone?

Compartir Facebook

Elegir protección para tu dispositivo móvil, es algo que no debes tomar a la ligera. Aun si no practicas ningún deporte extremo, tu teléfono siempre está expuesto a caídas y al roce, sin olvidar el famoso café derramado. Los peligros del día a día son numerosos y potencialmente peligrosos para los teléfonos. Además de la posibilidad de ver su pantalla rota, los golpes sin protección pueden dañar los componentes de tu teléfono.

Por lo tanto, saber protegerlo es esencial y elegir los accesorios para celulares adecuados es todo un desafío, cuando existe una gran variedad productos en el mercado. Por ejemplo, la funda más sencilla, te permitirá abrigar el móvil cuando no lo estés usando, protegiéndola de rayones y golpes.

Funda:

La funda es uno de esos artículos para celulares infaltable. Las de gel o siliconadas se adhieren a la parte posterior de su dispositivo móvil protegiéndolo de impactos fuertes. Tiene la ventaja de cuidarlo, incluso cuando lo estás usando, ya sea cuando envías mensajes de texto, llamadas o tomando fotos.

Un buen protector de celular tipo libreta, es mucho más versátil, protege todo tu teléfono de daños. La pantalla se mantiene a salvo de golpes gracias a la solapa y la parte trasera no es una carcasa. En ocasiones, los estuches pueden mostrar información a través de una superficie transparente para modelos móviles compatibles.

Soporte para vehículo

Si sueles utilizar el GPS de tu móvil para conducir con total seguridad y con una mayor legibilidad de la pantalla, recuerda equiparte con los mejores accesorios para teléfonos celulares y uno de ellos es unsoporte de coche para tu teléfono móvil.

Al igual que los modelos para GPS, estos soportes te permiten fijar tu móvil en tu parabrisas y asegurarte de leer correctamente toda la información. Existen varios modelos, incluidos algunos, denominados universales, que se adaptan a la mayoría de los teléfonos.

Para mayor seguridad y mejor visibilidad, los soportes magnéticos o con clip le permiten instalar su teléfono inteligente en su tablero. Así que no tienes ningún objeto en tu campo de visión y tu móvil está firmemente sujeto mediante imanes o clips.

Memoria

Si en algún momento intentaste descargar una aplicación o tomar una fotografía y el teléfono te arrojó una alerta diciéndote que no había espacio disponible de almacenamiento, es más común de lo que parece en los celulares y accesorios que puedan resolver este inconveniente existen para ayudarte aumentar tu espacio de almacenamiento: la tarjeta microSD, la llave USB para tu smartphone y el disco duro de red.

Si tu dispositivo móvil tiene una ranura para una tarjeta microSD, lo primero es averiguar qué capacidad máxima puede alojar. Algunos están limitados a 32 GB, otros pueden llegar hasta los 128 GB. Entonces, si eres un amante de los videos, la música y las fotos, elige una gran capacidad de almacenamiento.

Ahora existe una solución si su teléfono móvil no tiene una ranura para tarjetas MicroSD: la llave USB para teléfonos inteligentes. Tiene dos conectores: uno clásico y otro para tu móvil. Puede funcionar con una aplicación para administrar los archivos almacenados en él. Al no requerir conexión a Internet, también te permite transferir tus datos desde un ordenador a un móvil.

Protección de tu pantalla

Seguro que ya has pagado ese precio. La pantalla de tu smartphone es muy frágil. Rasguños, grietas, solo una solución para evitarlos, bríndale la mejor protección ya sea con un protector de pantalla de celular de gel oun protector de vidrio para celular. Muy fácil de aplicar, este protector de pantalla transparente te salvará de desagradables rasguños y evitará un mal mayor. También es una protección adicional en caso de choque. ¡No podrás prescindir de él!

Auriculares bluetooth

Si aún no lo has pensado, simplemente equípate con unos auriculares bluetooth. Este equipo te permite realizar tus llamadas manteniendo las manos libres sin que te molesten los cables, pero también escuchar tu música favorita. ¡Un accesorio imprescindible para cualquiera que no pueda dejar de hacer varias cosas al mismo tiempo!

Selfie stick

Ya sea con amigos, familiares o en pareja, el tradicional paso selfie te permite capturar tus momentos más hermosos. Pero no siempre es fácil tener un brazo lo suficientemente largo para que quepan todos en el marco. Entre los accesorios fotográficos más populares para el teléfono inteligente, el stick convierte la selfie en una verdadera brisa. Elige una versión compacta que puedas llevar contigo a todas partes para jugar a los aprendices de fotógrafos.

Ya para finalizar, te podrás dar cuenta que no faltan accesorios móviles útiles. Ya sea que use un iPhone o un dispositivo Android, hay varios elementos y dispositivos que se pueden emparejar con su teléfono para facilitarle la vida. Si bien puede estar inclinado a comprar algo directamente del fabricante de su teléfono, algunos de los mejores accesorios para teléfonos celulares son ofrecidos por agentes autorizados a precios razonables.

De cualquier manera, los accesorios de alta gama y los dispositivos simples pueden unirse para hacer su vida más fácil y sacar más provecho de su teléfono inteligente.

Si realmente desea aprovechar al máximo todo el potencial de su móvil, debe tener una lista confiable de los mejores accesorios.

Por otro lado, también debemos evitar ser demasiado baratos y comprar cualquier accesorio que no cubra nuestras necesidades. Afortunadamente, en el mercado hay muchísima variedad para ofrecer y seguramente vas a encontrar lo necesario y que además cubra tus necesidades, ya sea el protector de celular con diseño que tanto deseas o la memoria que requiere tu teléfono para ampliar el espacio de almacenamiento.

Lo cierto es, que poder contar con accesorios de buena calidad, además de permitirte proteger y alargar la vida de tu teléfono, te garantizara aprovechar el mayor rendimiento de sus funciones. Un teléfono es una herramienta esencial en estos tiempos, así que, mejor poder darle todos los cuidados necesarios para evitar daños que nos hagan a futuro correr riesgos que se pudieron evitar.