“Cuán insensibles somos juzgando”, Elías Montalvo cierra sus redes por críticas

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El ex chico reality Elías Montalvo al parecer viendo siendo víctima de comentarios negativos en sus redes sociales e hizo un llamado a las personas que insultan o juzgan mediante un teléfono sin conocer a la persona.

Es así que Elías se mostró bastante afectado y al borde las lágrimas de ser víctima de bullying y anunció a través de sus redes que se alejaría por un tiempo de sus cuentas personales para poder recuperarse.

“Y sí cerramos redes por un tiempo. Creo que después de tantas cosas que pasaron rápido y en tan poco tiempo no me he tomado el tiempo que necesito para mí y para ordenarme y sentirme bien”, escribió el tiktoker.

El ex saliente del productor Peter Fajardo no ha logrado sobrellevar todas las críticas que recibe al ser un personaje público es por ello que decidió alejarse de todo lo malo para volver más recargado de energía positiva.

“Hay veces que juzgamos cómodamente detrás de un teléfono todo lo que vemos sin saber lo que hay detrás. Y no nos damos cuenta de cuánto daño hacemos y cuán insensibles somos juzgando”, dijo Montalvo.

Elías Montalvo celebra San Valentín feliz con su novio: “sigo enamorado de ti”

Elías Montalvo y su novio mexicano Luis Guzmán no dejan de publicarse juntos, ya sea en video, fotos o simplemente lanzando frases alusivas al amor.

En esta oportunidad, fue Luis Guzmán que dedicó un extenso mensaje al exintegrante de ‘Esto es guerra’. “No sé si esto sea para siempre, si dure mucho o poco, de lo único que estoy seguro es de esto que siento por ti, de la felicidad que siento al despertar y ver que estás aquí conmigo, de las ganas que tenemos de luchar por más y de cumplir nuestros sueños juntos”.

Seguidamente, el ‘charro’ se refirió a los errores que habrían cometido ambos en la relación, sin embargo, destacó que pudieron superarlo y ahora estar más juntos que nunca.

Mira también: “Necesité apoyo profesional”: Melissa Klug revela que sufrió tras separación con Farfán

“Errores? Siii… hubo y habrá, no conozco una persona que sea perfecta, ni tampoco una pareja, y creo de eso va, aprender a conocernos en los malos y buenos momentos”.