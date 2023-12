“Cuando nos besamos, sentimos que nos gustamos”: ¿Renato Rossini Jr. manda indirecta a Ale Fuller?

¡Se manda con todo! Diciembre al parecer será recordado como el mes del amor para Renato Rossini Jr. y Ale Fuller. Los participantes de “El gran chef famosos” han sido ampayados dos veces por las cámaras de “Magaly Tv, La Firme” y vienen protagonizando más de un coqueteo en el reality de cocina. El modelo estaría dando mayores luces, en sus redes sociales, de la relación que mantiene con la actriz y le habría dedicado una canción que sería una indirecta.

Renato Rossini Jr. manda indirecta para Ale Fuller

Tras su abrupto rompimiento con Francesco Balbi, Ale Fuller habría encontrado el consuelo que necesita en Renato Rossini Jr. Ambos se han mostrado muy cercanos y no se esconden del público, ya que recientemente se han visto muy coquetos en “El gran chef famosos”.

Muchos de sus seguidores quieren saber cuál es la verdadera relación que hay entre los dos, sin embargo, aún no han confirmado un romance. Mientras mantienen el suspenso, Renato Rossini Jr. se luce en sus redes sociales y, al parecer, habría mandado una indirecta para la actriz.

“No sé que tiene tu mirar, será tu forma de bailar cuando nos besamos, sentimos que nos gustamos y cuando te tengo en mis brazos, el tiempo pasa volando”, se escucha en el video que grabó Renato Rossini Jr.

Esto ha sido considerado como una indirecta del modelo para Ale Fuller y no dudaron en vacilarlo en redes sociales. “Asuuu, mejor etiquetala”, “esos ojitos del fenomenal”, “se le ve muy enamorado”, “ojalá se logren, hacen bonita pareja”, “dedícasela en el gran chef”, se puede leer.

Otro ampay “fenomenal”

El pasado viernes 15 de diciembre, Ale Fuller y Renato Rossini Jr. la pasaron de lo lindo en una discoteca en Lince. Las cámaras de “Magaly Tv, La Firme” captaron a la nueva parejita de Chollywood en confianzas y sorprendió ver también al jurado de “El gran chef famosos”, Javier Masías.

Tras la noche loca y divertida que tuvieron, Ale Fuller y Renato Rossini Jr. pasaron la noche en el departamento de la actriz y no salieron hasta las 12:50 de la tarde. Todo quedó registrado por las cámaras de Magaly Medina y la reportera del programa no dudó en acercarse para preguntarles a ambos por su situación sentimental.

“Rena quiso chaparme desde el primer momento, pero yo no me dejé. Intentó como 500 veces, pero no pasa nada”, reveló Ale Fuller. “Si conectas con alguien, no veo porque no te puedes quedar conversando con alguien. Estoy muy feliz con ella”, acotó Renato Rossini Jr.

La reportera de la “Urraca” cuestionó el prolongado tiempo que el popular “Fenomenal” estuvo en el departamento de Ale. Sin embargo, aunque pocos le crean, la artista se defendió con una insólita respuesta. “Bueno, comenzamos una serie la verdad. “Euphoria”, ¿la han visto? Y pues, quedamos en verla y ya está. Aparte de eso también conversaciones profundas”, reveló Ale Fuller.