¿Cuánto sabes de Cielo Heredia? Aquí te contamos algunos datos de ella

La cantante Cielo Heredia ha iniciado su carrera musical como solista a sus 18 años. Fue integrante de la famosa agrupación Corazón Serrano y estuvo solo un par de meses hasta que decidió retirarse. La chiclayana se ha ganado el cariño del público en poco tiempo y te contaremos algunos datos que no conocías de ella.

Escucha aquí la radio La Karibeña EN VIVO

Datos que no conocías de Cielo Heredia

Por medio de sus redes sociales, Cielo Heredia se animó abrir una caja de preguntas en su historia de Instagram para que el pública la conozca. Ahorita la cantante se encuentra en Cusco y aprovecho un momento para responder a sus fans.

Una de las preguntas fue cuánto media de estatura, pues a comparación de las chicas de su antiguo grupo, ella resaltaba por ser más alta. Cielo contestó que mide 1.74 metros cuando se midió hace unos tres meses. Además, agregó que antes de lanzarse como cantante, se dedicaba al deporte.

Otra pregunta fue ‘¿Estás soltera?’ y la artista solo respondió con un emoticón de silencio, dejando en duda si estaría en una relación sentimental actualmente. Luego, le consultaron la razón que la motiva en la vida y ella respondió «Mi Madre» con una foto junto a ella.

Una de las razones por la que Cielo se retiró del grupo fue para poder estudiar. Sus fans le consultaron en qué ciclo se encuentra actualmente: «Les cuento que ya voy a iniciar mi segundo ciclo este 15 de agosto y estoy muy emocionada, es en la UTP de Chiclayo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cielo Heredia (@cieloheredia_06)

Te puede interesar leer: ¡Todo por él! Fans apoyan a Nicola Porcella con anuncio publicitario en Times Square

¿Qué consejo le daría a los jóvenes que empiezan en el ambiente musical?

La artista chiclayana comentó que le faltan muchas cosas por aprender todavía, pues Cielo recién está empezando este año como artista. Igualmente, se animó a dar unas palabras de apoyo a los nuevos cantantes que se abren camino.

«El consejo que daría, sería que sean constantes y perseverantes. Que luchen, confíen en sí mismos y verán como todos sus sueños se cumplen. Yo a mi corta edad he alcanzado muchas cosas, que no pensé que en tan poco tiempo lo haría. Estoy muy agradecida con dios, las personas que me han brindado oportunidad y con mi familia que siempre me ha apoyado», comenta.

Te puede interesar leer: ¡Increíble! Así fue el gran debut del Grupo 7 con Erick Elera [Video]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cielo Heredia (@cieloheredia_06)

¿Cómo inicia su carrera como cantante?

Cielo inició su carrera musical a penas este años. La artista participó en el casting de Corazón Serrano el 10 de enero de 2023. Envió un video al grupo y terminó siendo finalista, viajó a Lima para subir al escenario y realizó un casting en vivo interpretando el tema «Vuelve».

Logró ingresar y estuvo por varios meses acompañando al grupo de cumbia, pero se retira al poco tiempo. El pasado 20 de junio, Cielo Heredia emitió un comunicado donde explicaba sus razones para retirarse de la agrupación a menos de seis meses.

Cielo Heredia inició como solista y actualmente, se encuentra recorriendo todo el Perú. Con tan solo 18 añitos, la cantante promete ser una de las intérpretes más importantes de la cumbia.