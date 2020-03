“Cuarentena se debe ampliar 15 días más”

Por: JORGE PÁUCAR

El abogado Mario Ríos, especialista en salud pública, hace un repaso de las principales medidas adoptadas por el gobierno. Cuestiona la falta de celeridad en la toma de decisiones en el sector Salud. Cree que puede haber más casos positivos en el país debido a la falta de pruebas. Veamos.

-¿Cuál es su opinión sobre lo dicho ayer por el presidente Vizcarra?

Preocupa que no le haya dado la palabra al nuevo ministro de Salud, Víctor Zamora, para que diga qué cambios está pensando realizar en los siguientes días.

-¿Qué está faltando hacer?

Hay que saber qué programas no están funcionando bien. Seguramente por una de esas razones salió Elizabeth Hinostroza del ministerio de Salud.

-Se ha fallado mucho…

Por ahora, en una situación como esta más conviene mirar hacia adelante y hacer un balance después. El que debe marcar la pauta es el Minsa. Pero, el presidente ha puesto en la conferencia de prensa en un mismo nivel a la presidenta de EsSalud y al ministro de Salud.

CRÍTICAS A ESSALUD

-Una presidenta de EsSalud además cuestionada por la muerte del psicólogo que murió sin saber su resultado del coronavirus

Los gremios médicos están pidiendo la salida de Fiorella Molinelli. Ahí no hay una respuesta. Ahora hay muchas quejas del seguro social. Anuncian vacunación contra neumococo para adultos mayores y luego la suspenden. El Minsa igual.

-Hay marchas y contramarchas

Sí, porque no hay claridad en el propio gobierno sobre los pasos siguientes. Y desde el Ejecutivo no tienen el timón los que más conocen del tema.

“PUEDEN HABER MÁS POSITIVOS”

-El millón 600 mil pruebas que han comprado para el COVID-19 llegarán la próxima semana, ¿no es mucho tiempo?

Falta diagnosticar a más ciudadanos. En Corea del Sur, por ejemplo, se realizaron pruebas rápidas a la gente en la calle. La respuesta fue rapidísima. Por ahí está la responsabilidad de la ministra saliente…

-¿Ella tardó demasiado en ese aspecto?

Se han tomado las pruebas a los casos casi seguros, pero no a los sospechosos. Podemos estar ante un grupo de positivos graves no detectados oportunamente.

-Los sospechosos podrían ser cientos

Las personas sospechosas no están siendo atendidas. El señor de Miraflores que fue a EsSalud al servicio respectivo, al final murió. Además, las autoridades hasta ahora no han hecho un barrido en su edificio, solo han limpiado afuera. El problema en nuestro país es el diagnóstico oportuno.

MÉDICOS ESTÁN DESPROTEGIDOS

-Otro aspecto es la protección del personal de salud…

Hay diez médicos contagiados, pero también tenemos enfermeras, psicólogos. Y la mayoría son médicos residentes, el que está estudiando. Faltan mascarillas, guantes y otros implementos. Ellos tienen que entrar al hospital bien forrados. Pero también hay aciertos, como por ejemplo la implementación de la Villa Panamericana.

-¿Se debe ampliar la cuarentena?

Se tiene que ampliar por quince días más, tal como lo ha recomendado el doctor Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú.

INDEPENDIENTES SON BOMBA DE TIEMPO

-¿Qué puede hacer peligrar esos días de aislamiento?

El subsidio que se dará a las personas pobres o pobres extremos debe considerarse también para los trabajadores independientes. Si se extiende la cuarentena y los taxistas o mototaxistas no tienen un sol en el bolsillo, van a salir a la calle.

-Los que tienen un empleo estable tampoco tienen la seguridad de que les paguen

Si no les pagan pueden ir al Seguro Social y pedir que se les pague por la cuarentena, porque ellos no han sido los responsables de que no puedan realizar su trabajo y se suspenda todo.