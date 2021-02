Cuarentena y salud mental de los chicos

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

El estrés, el miedo y la incertidumbre que genera la pandemia pueden desgastar a cualquiera, pero para los niños y adolescentes puede ser aún más devastador emocionalmente.

Es por eso que debemos prestar atención y vigilar a su niño con frecuencia por si detecta señales de que está atravesando por momentos difíciles. Por eso es muy importante pedirle a su niño o adolescente que hable sobre cómo se siente frente a lo que está sucediendo en todo el mundo.

Mira además: Venezolanos gritan a los 4 vientos que ‘no son delincuentes’ y los buenos son más

Sentirse deprimido, desperanzado, ansioso o enojado pueden ser señales de que podría necesitar de apoyo adicional durante estos tiempos difíciles. Tengamos en cuenta que los adolescentes pueden tratar de esconder sus problemas por miedo, vergüenza o sentirse responsables. Y los niños más pequeños, al no saber cómo hablar sobre sus sentimientos, y pueden mostrar cambios en su comportamiento o desarrollo.

RECONOZCA LAS SEÑALES DE ESTRÉS

Las señales de estrés y dificultades con la salud mental no son las mismas para todos los niños y adolescentes, pero tienen algunos síntomas comunes. ∙ En niños pequeños de 1 a 3 años y mayores, puede haber retrocesos en sus progresos en el desarrollo. Además, puede presentarse irritabilidad, sobresaltos y llantos con mayor frecuencia y por lo tanto, mayor dificultad para consolarlo.

∙ También se puede ver alterado el sueño, por lo que suelen demorarse en conciliarlo o se despiertan más durante la noche. También puede haber ansiedad de separación, golpea, se frustra, muerde o tiene berrinches con mas frecuencia.

Entérate de más: Serenos intervinieron a transeúntes que tenían pase laboral

∙ En niños mayores y adolescentes, pueden darse los siguientes signos de alarma: ∙ Cambios en el estado de ánimo que no son comunes en su niño, tales como continua irritabilidad, sentimientos de desesperanza o ira y peleas o conflictos con sus amigos y familia. También pueden mostrar cambios en el comportamiento, tales como alejarse de relaciones personales. Si su hijo normalmente tiene una personalidad extrovertida, pasa a mostrar poco interés en chatear con sus amigos o participar de alguna reunión por zoom.

∙ Un cambio en la rutina de sueño puede ser un indicativo de que algo no está yendo por buen camino. No debemos descuidar los cambios de peso o patrones alimentarios, tales como no tener hambre o comer todo el tiempo. ∙ Cambios en la apariencia, tales como falta higiene básica sin razón, y sobre todo en el incremento de comportamientos riesgosos o imprudentes tales como el consumo de alcohol, cigarrillo o drogas.

ALGUNAS PAUTAS PARA AYUDAR A SU NIÑO

1. Los padres deben estar estables para que esto sea percibido por los niños. Padres ansiosos o irritables = niños ansiosos o irritables.

2. Mantener una actitud positiva, agradeciendo por lo que uno posee, en este caso la salud.

3. Explorar técnicas de relajación como el yoga, el estiramiento o la meditación. Existe una guía muy práctica en Netflix llamada ‘Guía Headspace para la meditación’.

4. Permanecer en contacto con su pediatra.

5. Realizar actividades al aire libre con las medidas del caso: uso de mascarilla, no más de dos personas, tiempos determinados.