Cuba no registra casos nuevos de la COVID-19 por primera vez

Cuba amaneció este lunes sin nuevos casos de contagio diario por coronavirus por primera vez desde que registró sus tres enfermos iniciales de la COVID-19 a mediados de marzo, informó el Ministerio de Salud.

“Un día muy favorable, no tenemos casos confirmados, no tenemos casos graves, no tenemos casos críticos”, anunció el jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública cubano (MINSAP), Francisco Durán, al iniciar su habitual conferencia de prensa virtual para informar sobre el desarrollo de la pandemia en la isla.

Con una población de 11,2 millones de habitantes, la nación caribeña acumulaba hasta la fecha un total de 2.446 contagios, de los cuales ha dado de alta a 2.319 y 87 fallecieron.

Sus primeros casos del nuevo coronavirus -tres turistas italianos- los reportó el 11 de marzo.

Durán explicó que el domingo “se estudiaron 2.914 muestras” en los laboratorios del país que “ninguna (de ellas) resultó positiva a la COVID-19”. Destacó además que 38 casos confirmados reciben atención médica en los hospitales de la isla y que todos evolucionan favorablemente.

No obstante, subrayó que “lamentablemente sabemos que podemos seguir teniendo más casos en la medida en que sigamos profundizando” los exámenes.

“Sí esperamos que tengamos más casos, y que nadie piense que van a disminuir las pruebas (de diagnóstico), y que van a disminuir las acciones de restricciones, porque realmente estamos conscientes que (…) tienen que quedar personas asintomáticas, infectadas en nuestro país, con posibilidad de transmisión”, agregó.

Y “el objetivo es buscarlos, aislarlos, diagnosticarlos, y que realmente logremos una estabilidad en esta cifra de cero (casos) o de pocos casos”, apuntó.

Desde que la isla registró los primeros casos en marzo, la estrategia del MINSAP ha consistido en aislar a los pacientes que contagian sin tener síntomas, buscar posibles enfermos casa a casa y realizar pruebas para detectar la COVID-19 a todos los contactos de un caso confirmado, con o sin síntomas.

