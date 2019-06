Cueva buscó a Rosángela

Antonio Tafur, ex amigo personal de Rosángela Espinoza contó el supuesto acercamiento, que habría tenido la popular ‘chica selfie’ con el jugador de la selección peruana, Christian Cueva. Según reveló, el pelotero conoció a la modelo cuando ella se encontraba participando en ‘El gran show’.

“Christian la comienza a buscar. Pero ellos habían hablado por Instagram. Christian buscó a Rosángela por Instagram (…) ‘Oye’, me dijo (Rosángela), ‘he conocido a Cueva, es súper chévere, es chatito, feíto, pero el hue… me quiere hacer’… o sea se la quería comer”, se le escucha decir a Tafur, quien fue grabado por medio de una cámara oculta por el programa ‘Magaly TV, la firme’.

“En ese tiempo que ella estaba en ‘El Gran Show’, estaba bailando con su bailarín. Él no le grabó un video… Ahí ya ellos se conocían pero por Instagram”, agrega Tafur. Además, Antonio manifestó que cuando la integrante de ‘Esto es guerra’ se enteró que el jugador era casado, decidió alejarse de él.

“Cuando ella ya no le hablaba, creo que él la seguía buscando porque no le respondía. Una vez creo que le envió un ramo de flores, no sé muy bien, pero creo que fue el de Christian. Creo que una sortija también. No recuerdo si era sortija o esclava”, detalló Tafur que sostuvo que no sería el único futbolista que habría contactado a Rosángela pues “podría armar su propio partido de fútbol”.