Cueva demandaría a dominicano por vincularlo a Chris Soifer

“Si tiene alguna prueba, lo veremos legalmente”. Christian Cueva dejó ayer a un lado la concentración de la Selección Nacional para poner un alto a la serie de comentarios que se ha desatado por las declaraciones del dominicano Jeicy Pérez, quien aseguró tener pruebas que su expareja Chris Soifer fue amante del futbolista mientras su esposa se encontraba embarazada.

“No tuve ninguna relación con la señorita, es una conocida para mí. La conocí por un amigo en común. Ella me escribió a mi Instagram para preguntarme cómo era México, me dijo que quería estudiar allá. El error fue mío (al contestarle), realmente no debí hacerlo. Es muy delicado (lo que dijo Jeicy) y va a traer consecuencias. Yo a mi familia la voy a defender con todo lo que pueda y mi relación también”, dijo el popular ‘Aladino’ vía telefónica en ‘Mujeres al mando’.

“Si él tiene alguna prueba, tal como lo dijo, eso lo veré yo legalmente. Lo que él está diciendo es mentira. Va a tener que comprobarlo y lo vamos a arreglar en otro lado. Solo voy a pedir perdón por lo que no debí hacer (responderle a Chris)”, agregó.

-A Chris le preguntaron por ti en ‘El valor de la verdad’…

Me hubiera encantado que conteste. No sé cómo es el programa, ni creo en el programa. Al margen si es verdad o mentira, me hubiese gustado que lo conteste, porque dejan a entrever muchas cosas que daña a mi familia.

-¿Cómo se siente tu esposa?

Está triste por esta situación, igual el apoyo de ella lo siento. No me voy a perdonar nunca los momentos malos que le he hecho pasar.

-Anteriormente también se te vínculo con Rosángela Espinoza, ¿tuviste comunicación con ella?

No, hubo un video y nunca más (hable con ella).

-¿Cómo te sientes?

En algún momento he estado mal y triste. Quiero enfocarme en el futbol y mi familia, que es lo más importante. No quiero perder a mi familia y es lo que voy a buscar, acabando con estos temas.

-Ahora estas concentrando con la selección en Argentina, ¿Ricardo Gareca te ha dado permiso para declarar?

Es una decisión personal. Por primera y última vez, me equivoqué y lo estoy asumiendo.

*A través de su Instagram, Jeicy se mantiene firme con su acusación contra Cuevita y lo retó a demandarlo. “Espero su denuncia sentado y con ansias. Pero eso sí, no quiero que cuando saque las pruebas a su debido tiempo vengan con otra historia de pepito”, escribió.