¡Cuevita llora de impotencia! Christian Cueva manda fuertes mensajes tras oficializarse su salida de Alianza Lima

¡Explotó! Alianza Lima quiere pasar la página de la Liga 1 2023 y desde ya viene planificando lo que será la temporada 2024. Por ello, y tras la llegada del nuevo entrenador Alejandro Restrepo, el cuadro blanquiazul ya anunció la salida de más de 10 jugadores, siendo el último Christian Cueva. “Aladino” fue duramente criticado y no dudó en pronunciarse en sus redes sociales “disparando” contra sus detractores y el periodista Pedro García.

Christian Cueva, “Aladino” con mal genio

Llegó como el refuerzo del año y se va como un total fracaso. Hace unos días, Alianza Lima anunció la salida oficial de Christian Cueva del cuadro blanquiazul tras una temporada para el olvido. “Aladino” llegaba como la principal “bomba”, pero sus cero goles y una sola asistencia terminaron por marcar su salida.

El anuncio hecho por el cuadro victoriano fue celebrado por todos los hinchas blanquiazules, quienes mediante redes sociales expresaron su alegría por la salida de “Cuevita”. Sin embargo, en medio de toda la polémica, la pradera se incendió más cuando Christian Cueva decidió arremeter con todo contra sus críticos y también enfiló sus “remates” contra la directiva íntima.

“Me verán volver”, empezó posteando “Aladino”. Acto seguido, dolido por su intempestiva salida, Christian Cueva decidió arremeter contra los directivos de Alianza Lima y los tildó de “arroz con leche”.

“Todos los que están dentro del club que amo siempre serán arroz con leche y desaparecerán rápido”, señaló a continuación. Ahí no quedó todo, ya que también decidió tildarlos de “payasos” y espera que “desaparezcan rápido”.

“Siempre agradecido contigo mi señor, yo sé que tú pones todo en su lugar, pero por favor desaparece a todos esos payasos”, posteó Christian Cueva.

Asimismo, pese a todas las críticas por su bajo rendimiento, Christian Cueva decidió responder a sus detractores y sacó pecho por su carrera futbolística. “Mis cosas no me las gané en una rifa. Amén”, señaló el volante.

Christian Cueva sigue publicando en sus historias de Instagram diferentes mensajes. Uno de ellos fue dirigido a un colega. ¿Opiniones? 🤔 pic.twitter.com/MgCBHoVpvn — Erick Osores (@ErickOsores) December 3, 2023

Se mandó contra Pedro García

Uno de los periodistas deportivos más críticos contra Christian Cueva ha sido Pedro García. El “Internacional” criticó el sueldo que percibe “Aladino” y tuvo duras palabras contra el volante que, en algún momento, brilló con la selección peruana.

“Es evidente que Alianza hace mucho rato le está regalando a Cueva. No ‘chambear’ hoy y divides su sueldo a 30, sale como 6 mil 700 soles. Ahí sí me pongo sensible porque hay mucha gente que se mata todo un mes para ganar mil. Él al día gana 6 mil 700 sol y no va”, comentó García.

Cueva dice “Me verán volver”…a chupar??? 😂😂😂

Y le deja su recadito a Pedro García! “Soplón” está vaina se prendió! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/ocwWH3YByh — Pajita (@MeDicenPajita) December 3, 2023

Por ello, Cueva decidió responder en sus redes sociales: “Pedro García, quien te conoce, soplón”. La guerra está declarada, pero queda claro que Christian Cueva, el “Aladino”, hoy está de mal genio.