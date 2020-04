Cuevita olvida escándalos con modelos y celebra 4 meses de casado: “Pamela es la mujer de mi vida”

Compartir Facebook

Celebran su amor. Christian Cueva y Pamela López, dejaron a tras las acusaciones de las diversas modelos que indicaron que el futbolista les enviaba mensajes calentones, y celebraron sus cuatros meses de casados mediante un enlace con el programa ‘En boca de todos’ desde Pachuca (México).

“Gracias a Dios me siento más tranquila, con más fortaleza, las cosas buenas y malas que me han pasado en la vida me han servido mucho. Hoy por hoy, soy una persona muy feliz de tener la familia que tengo”, dijo Pamela a Maju Mantilla.

Por su parte, el seleccionado peruano no dudó en asegurar que la madre de sus hijos es el amor de su vida. “Pamela es el amor de mi vida, mi fortaleza y la personas que quiero que este hasta el último día de mi vida a mi lado”, dijo el jugador de fútbol.

Además, Pamela no dudó en contar que ya puso en vereda al padre de sus hijos, tras haber estado en diversas oportunidades en el ojo de la tormenta. “No tiene peñiscones, pero sí mi ajo y cebollita también”, acotó.

De otro lado el pelotero se jugó el partido de la solidaridad, pues se aportó con las personas más necesitadas de su tierra natal, Trujillo. “Es la primera vez que hacemos publico alguna donación pero el momento lo amerita, porque lo que queríamos es que esto llegue a las persona más necesitadas y estamos donando canastas básicas”, dijo el pelotero.