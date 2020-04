Cuida los frenos de tu auto en esta cuarentena

Compartir Facebook

Durante la etapa de cuarentena que vivimos como país, es importante prestar atención a nuestro auto para que no se deteriore con el tiempo sin uso. Un aspecto importante, que no todos tienen en cuenta hasta que es tarde es sistema de frenos, ya que es uno de los elementos principales de seguridad de tu vehículo y es totalmente indispensable que se mantenga en buen estado. No vaya a ser que cuando vuelvas a andar en tu vehículo te lleves una desagradable sorpresa.

“Para asegurar la vida útil de tu sistema de frenos y de tu auto en general no tienes que hacer grandes procedimientos ni se necesita ser un experto. Tomando las precauciones necesarias se puede cuidar debidamente todo nuestro vehículo”, aseguran los expertos de Kia Perú, quien además nos brindan dos consejos básicos a seguir para cuidar los frenos.

1-DESACTIVA EL FRENO DE MANO

¿Dejaste el freno de mano activo? Corre a desactivarlo a menos que hayas dejado tu auto estacionado en pendiente. Su uso prolongado podría generar que se peguen las zapatas o pastillas de freno. Además, si dejas activo el freno de mano, cuando vuelvas a usar tu auto esto ocasionará un desgaste excesivo y que más adelante, se rompan. Así de cruel.

2-ACTIVA EL SISTEMA DE FRENOS

Es muy importante que tengas el hábito de encender tu vehículo al menos diez minutos a la semana, aunque no vayas a usarlo para salir. Cuando lo hagas, pisa y acciona el pedal del freno varias veces para activar el sistema y los fluidos.

3-NO SUELTES EL TIMÓN

Adicionalmente, una recomendación que dan los expertos sobre el cuidado integral del auto, es girar el timón y así activar todo el sistema de la dirección y sus fluidos.

4-MUÉVE TU AUTO

Recuerda mover tu vehículo unos centímetros para redistribuir el peso y no afectar las llantas.

Tener un sistema de frenos en buenas condiciones es muy importante para cuando vuelvas a rodar en tu auto, así que cuídalo desde hoy.

