CUIDADO CON LAS CIBERESTAFAS

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

En medio de la coyutura actual, el e-commerce se ha convertido en la vía más segura de adquirir los objetos que necesitamos desde nuestro hogar. Sin embargo, los cibercriminales están atentos a estas fechas de demanda comercial e intentan obtener la información financiera de los usuarios, realizando campañas de phishing o de suplantación de identidad de un sitio.

Teniendo en cuenta que la campaña de Cyber Days está en marcha, ESET, compañía líder en la detección de amenazas, brinda las siguientes recomendaciones para no caer en alguna ciberestafa.

–Realiza transacciones en sitios seguros. Cuando estés en un proceso de compras en línea, asegúrate que estás utilizando SSL, el estándar de seguridad de las transacciones, que se muestra de diversas maneras. Debes ser capaz de ver el protocolo HTTPS en la barra de dirección en tu navegador. También puede mostrarse una llave o candado en la ventana del navegador. El uso de SSL encripta el intercambio de información para hacerla ilegible.

-Cuidado con las redes sociales. Fíjate que las fanpages sean verificadas o que tengan buena reputación. No envíes datos sensibles por mensajes directos, especialmente cuando dudas de la cuenta, la fanpage o sospechas que tal o cual dato no sería necesario. Haz de Google tu aliado y busca a la página en cuestión para conocer la experiencia de otros usuarios.

-Atento al Phishing. Puede darse en todas las plataformas que utilices, no solo por correo. Por eso, desconfía de ofertas extraordinarias, precios insólitamente bajos y promociones increíbles, especialmente en las fechas en que las compras online son más populares como los Cyber Days. Cuidado con las encuestas que prometen dinero o descuentos. Antes de hacer clic en un enlace, puedes revisar el margen inferior izquierdo de tu pantalla para ver la página de destino.

-Revisa el estado de cuenta después de la compra. Cuando termina la campaña Cyber days, existe una tendencia a no mirar los estados de cuenta que llegan al correo electrónico. Debes hacerlo, pues si has sido estafado, esta puede ser la primera señal, así que debes hojear los movimientos bancarios para ver si hay alguna transacción que no reconozcas. Mientras más rápido lo descubras, más probabilidades tendrás de recuperar tu dinero.

EL DATO

Para conocer más sobre seguridad informática ingrese al portal de noticias https://www.welivesecurity.com/la-es/ y si buscas sobre soluciones de ESET, puede ingresar a