“Cuidado con las várices” Hombres y mujeres las padecen casi por igual

La función de las venas es transportar la sangre de vuelta al corazón. Para ello, cuentan con válvulas que forman verdaderas compuertas que hacen fluir la sangre hacia el corazón y no en sentido contrario. Cuando estas válvulas no funcionan, la sangre no circula y se produce la dilatación y agrandamiento varicoso. Las várices pueden llegar a causar la muerte en algunos casos más extremos.

“Hoy ya no es un tema exclusivamente femenino. Más del 50% de los varones padecen de esta patología y lo peor es que ellos mismos por un tema de vergüenza, creen que solo las piernas femeninas deben verse bien, entonces llegan al especialista cuando el problema ha avanzado mucho y puede comprometer su vida causándoles una trombosis o úlceras varicosas, entre otros males”, explica el Dr. Iván Gutiérrez, Director de Flebocenter, cirujano vascular y presidente de la Sociedad de Cirugía. “Y si hablamos de los adultos mayores, muchos padecen de diabetes e hipertensión arterial y estas enfermedades crónicas comprometen más aún el tema venoso”, añade.

Detalla que durante los últimos 5 años ha notado que desde la adolescencia hay varones que presentan problemas varicosos debido a sus malos hábitos, mientras que en las mujeres más ocurre por un factor hereditario, por ello “es importante evitar los pantalones muy ajustados y los tacones altos a diario durante muchas horas”.

Los estudios nos demuestran que la población activa que padece esta patología se ve afectada en su rendimiento laboral, sobre todo a los que permanecen muchas horas de pie en el trabajo, como camareros, dentistas, profesores, policías, peluqueros o dependientes de comercios. “El riesgo aumenta si el profesional se expone a altas temperaturas en dichos lugares, como es el caso de cocineros, panaderos o empleados de hornos de fundición”, explica el Dr. Iván Gutiérrez.

SÍNTOMAS DE PROBLEMAS VARICOSOS

-Dolor.

-Ardor y comezón.

-Pesadez.

-Calambres.

-Enrojecimiento de piernas y tobillos o cambios en el color de la piel alrededor de los tobillos.

-Fatiga muscular.

-Úlceras varicosas.

FACTORES DE RIESGO PARA LA INSUFICIENCIA VENOSA

-Edad.

-Si es mujer (relacionado con los niveles de la hormona progesterona).

-Ser de estatura alta.

-Factores genéticos.

-Antecedentes de trombosis profunda en las piernas.

-Obesidad.

-Embarazo.

-Permanecer sentado o de pie por mucho tiempo

MÉTODOS MODERNOS

El Dr. Iván Gutiérrez explica que ya existen modernos tratamientos para tratar las várices. Uno es el

Láser endoluminal ecoguiado para várices gruesas, que en 15 minutos puede terminar con el problema sin dolor y de recuperación rápida. También existe el tratamiento con escleroterapia: Tras realizar una ecografía Doppler e identificada la zona afectada, se introduce una sustancia química en forma de espuma dentro de la várices (inyección) que no se mezcla con la sangre y se pega a las paredes de las venas, así actúa directamente sobre la causa del problema, sella los conductos venosos dilatados y provoca la desaparición de las varices en segundos.

CAMPAÑA GRATUITA DE DESPISTAJE

Desde el lunes 02 de setiembre se realizarán campañas gratuitas de despistaje a nivel nacional en convenio de La Sociedad de Cirugía Venosa y Flebocenter. Puede inscribirse en el 346-0745 o buscarlos en el Facebook de Flebocenter.