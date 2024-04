Ana Lucía Urbina y Briela Cirilo cautivan a sus seguidores con sus pasos al bailar "Tiburón": "Un dúo dinámico"

Corazón Serrano es una de las agrupaciones de cumbia más importantes del país, ubicando entre los más favoritos en las plataformas digitales. En el grupo se encuentran las talentosas Ana Lucía Urbina y Briela Cirilo, quiénes siguen conquistando a todo el público con sus pasos de baile y su amistad.

¡Ana Lucía y Briela conquistan a sus fans!

La agrupación de cumbia liderado por los hermanos Guerrero Neira, han creado muchos éxitos musicales y recorren todo el país haciendo bailar a todos sus seguidores. Corazón Serrano renovó su delantera musical y no tendrá ningún cambio por muchos años, afirmó Edwin Guerrero.

Entre sus filas están Ana Lucía Urbina, desde hace muchos años, y la cantante Briela Cirilo, que lleva menos de un año. Desde que Cirilo ingresó al grupo, formó una bella amistad con la intérprete de "Tomando Cerveza" y han demostrado que tienen una gran química juntas en los conciertos.

En un video viral en TikTok, un usuario captó el momento en que las cantante Ana Lucía Urbina y Briela Cirilo estaban cantando juntas el tema "Tiburón" de Proyecto Uno. Las chicas disfrutaban bailar juntas en esa complicidad única de amigas.

La reacción de los fans

Este video publicado por un fanático se volvió viral rápidamente. Muchos usuarios fanáticos de Ana Lucía Urbina y Briela Cirilo mostraron sus elogios por su bella amistad, además que siempre hacen divertir al público con sus ocurrencias.

"El dúo dinámico, comparten la misma locura y el mismo talento", "El dúo dinamita de Briela y Ana Lucía que siempre me divierte verlas disfrutar y jugar en el escenario, son lo máximo", "El dúo de la voz Perú, por algo tienen bonita voz porque aprendieron mucho", "Buena dupla, se puede apreciar una sincera química entre ellas", "Me encanta esta dupla", "No solamente la misma locura, comparte los mismos puntos de talento de versatilidad".

¡Nuevas producciones de Corazón Serrano!

Corazón Serrano estrenó el videoclip de "Mix de Amor y de Miel" que es interpretada por Lesly Águila y Milagros Díaz. Este tema se ha convertido en la favorito del público, tanto así que se encuentra con más de 2.7 millones de reproducciones en YouTube.

El videoclip de "No Sufriré Por Nadie" interpretado por Susana Alvarado junto al Grupo Beren y ya ha superado los 2 millones de reproducciones. El grupo publicó un video donde anuncia el lanzamiento de una colaboración musical de Ana Lucía Urbina y Anna Carina, este videoclip se estaría lanzando este viernes 05 de abril en su canal de YouTube.