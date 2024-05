Angelo Fukuy comparte emotivo mensaje a Jonatan Rojas de Hermanos Yaipén: "Eres mi hermano"

Los cantantes Angelo Fukuy y Jonatan Rojas compartieron muchos años juntos en la agrupación de Hermanos Yaipén. Ahora, Fukuy se encuentra como solista, pero decidió dedicar un emotivo mensaje a su amigo Jonatan por la gran amistad que han formado a través de los años.

¡Más que amigos, son hermanos!

El grupo de Hermanos Yaipén ha reunido muchos artistas de la cumbia peruana, que se han ganado el cariño del público. Angelo Fukuy y Jonatan Rojas trabajaron durante muchos años en el grupo, formando una gran amistad.

Actualmente, Angelo Fukuy sigue un camino como solista y creado sus propias canciones inéditas. Mientras, Jonatan Rojas estuvo formando parte de otras agrupaciones de cumbia, pero finalmente volvió a Hermanos Yaipén. Aunque no se encuentran trabajando juntos, ambos han formado una gran amistad que se consideran como familia.

Por medio de sus redes sociales, Fukuy le dedicó un mensaje a su amigo Jonatan: "Como no sentirme agradecido con la vida por darme grandes amigos que con el tiempo se vuelven familia, pero más aún hermanos; porque eso eres para mí mi gato lindo mi HERMANO".

Luego, agregó que se siente orgulloso de sus grandes logros musicales que viene realizando en su carrera: "Aunque por circunstancias de nuestro día a día estemos separados siempre estaremos unidos de corazón. Te quiero mucho y siempre estoy orgulloso de tus logros".

Sobre Ángelo Fukuy

Desde su lanzamiento como solista, el cantante Ángelo Fukuy ha estrenado tres temas inéditos "Levanta tu copa", "Estoy pensando amor", "Mentira mentirosa", "Tu Mal de Amor" y "Como Tú", compuesta por el maestro Carlos Rincón.

Mientras avanza en su carrera musical, Ángelo Fukuy piensa en futuro poder colaborar con grandes artistas internacionales:"Se me vienen a la mente algunos de mis ídolos. Me gustaría compartir el escenario con Marc Anthony, Luis Miguel y, por qué no, con Cristian Castro". Entre los nacionales comenta que tiene muchos en mente, pero entre ellos resalta al gran Raúl Romero

Sobre Hermanos Yaipén

Los espectaculares Hermanos Yaipén han recorrido todo el país llevando sus mejores éxitos musicales. Walter y Javier Yaipén han renovado su delantera musical con el regreso de varios ex vocalistas y la incorporación de nuevos integrantes.

Actualmente, está conformado por Jonatan Rojas, Giuseppe Horna, José Antonio Orejuela, Álvaro Stoll y Fary Martínez. Quienes hacen bailar a todos sus seguidores con sus canciones de inicio a fin y es por ello, que sus fans siempre los apoyan en cada momento de su carrera musical.