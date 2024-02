"Aquí el estafador no soy yo": Azucena Calvay responde con pruebas sobre cancelación de un show

Azucena Calvay es una reconocida artista peruana que se lanzó como solista hace un año. La joven se pronunció por medio de sus redes sociales, a causa que estaba siendo señalada de 'estafadora' y presentó las pruebas de lo ocurrido en el concierto.

Sobre concierto cancelado

La artista Azucena Calvay tenía programado un concierto el sábado 24 de febrero en el Complejo Municipal de Yaután en Casma. Por medio de las redes sociales, se viralizó un video donde los promotores señalaban que la cantante se retiraba porque el escenario no tenía luces led.

Por medio de las redes sociales, Azucena publicó un comunicado explicando todo lo sucedido. "Tengan cuidado con los disques promotores y para los criticones a ver anda trabaja gratis. No creas que te tengo miedo por tan solo hacer tus publicaciones y andar de prensa en prensa", escribió la cantante. Además, agregó que el contrato está para cumplirse y que las entradas si se devolvieron en el mismo lugar por su equipo.

¡No se le pagó!

Lo primero que señaló la cantante Azucena Calvay fue que no se le había pagado. "El señor no pago lo que se cumplió, y si dice que el pago porque no enseña los voucher. Siempre se paga antes de subir al escenario así el evento sea por ambas partes. Según él ha depositado una suma alta que nunca apareció, y lo único que depositó fue el acuerdo que habíamos quedado y ni siquiera lo depositó completo que eso cubría solo los gastos del petróleo", dijo.

Luego, agregó que fueron muchas reglas estipulado en el contrato que no se cumplieron. Además, comunicó que el señor mostró una copia de un supuesto contrato y la artista compartió el contrato original. "No quería hacer este tipo de comunicado porque el señor que anda subiendo las imágenes ni siquiera fue el que firmó, fue otra persona aquí el estafador no soy yo. Si no la persona que le brindó el supuesto contrato", dijo.

¡Los atacaron!

"Todas mis cosas con mis muchachos estuvieron en el local y no los dejaron salir los secuestraron. Me quisieron robar mis cosas y atacaron a mi gente", escribió Azucena Calvay donde afirmaba que esto mismo había sucedido con otras cantantes.

"Saquen sus conclusiones, ningún artistas de loco no se va a subir y no solo por unas simples pantallas como la gente anda escribiendo. Los contratos se han echo para respetarlos, sino no se hubiera echo ningún contrato. El área legal ya se está haciendo cargo de lo que el señor ha ocasionado", dijo finalmente Azucena Calvay.

El público ha mostrado su apoyo a la cantante de cumbia, quien además ha mostrado con pruebas el contrato original del concierto y las fotos del escenarios. La cantante de cumbia iniciaría los trámites legales sobre lo sucedido.